تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالخضار والصويا صوص

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
4 x عدد صدور دجاج مخلية
4 x عدد حبهان
3 x معلقة كبيرة صويا صوص
2 x عدد فص مستكة
1 x عدد بطاطس (متوسطة ومقطعة مكعبات)
1 x عدد جزر (مقطع شرائح)
1 x عدد طماطم (متوسطة مقسومة نصفين)
1 x عدد كوسة (كبيرة مقطعة شرائح)
1 x عدد بطاطس (كبيرة مقطعة أرباع)
1 x رشة بهارات دجاج
1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
¼ x معلقة صغيرة جنزبيل
الطريقة:
4 x عدد صدور دجاج مخلية
4 x عدد حبهان
3 x معلقة كبيرة صويا صوص
2 x عدد فص مستكة
1 x عدد بطاطس (متوسطة ومقطعة مكعبات)
1 x عدد جزر (مقطع شرائح)
1 x عدد طماطم (متوسطة مقسومة نصفين)
1 x عدد كوسة (كبيرة مقطعة شرائح)
1 x عدد بطاطس (كبيرة مقطعة أرباع)
1 x رشة بهارات دجاج
1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
¼ x معلقة صغيرة جنزبيل
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