تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالخضار والصويا صوص

المقادير

4 x عدد صدور دجاج مخلية

4 x عدد حبهان

3 x معلقة كبيرة صويا صوص

2 x عدد فص مستكة

1 x عدد بطاطس (متوسطة ومقطعة مكعبات)

1 x عدد جزر (مقطع شرائح)

1 x عدد طماطم (متوسطة مقسومة نصفين)

1 x عدد كوسة (كبيرة مقطعة شرائح)

1 x عدد بطاطس (كبيرة مقطعة أرباع)

1 x رشة بهارات دجاج

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

¼ x معلقة صغيرة جنزبيل

الطريقة:

4 x عدد صدور دجاج مخلية

4 x عدد حبهان

3 x معلقة كبيرة صويا صوص

2 x عدد فص مستكة

1 x عدد بطاطس (متوسطة ومقطعة مكعبات)

1 x عدد جزر (مقطع شرائح)

1 x عدد طماطم (متوسطة مقسومة نصفين)

1 x عدد كوسة (كبيرة مقطعة شرائح)

1 x عدد بطاطس (كبيرة مقطعة أرباع)

1 x رشة بهارات دجاج

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

¼ x معلقة صغيرة جنزبيل

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