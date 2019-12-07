تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجة بالخضار والفيتا

القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x عدد بيضة (طازجة)

3 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

2 x معلقة كبيرة كزبرة خضراء (مفرومة)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد طماطم (منزوعة القلب ومقطعة مكعبات)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع مكعبات)

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع مكعبات)

½ x كوب جبنة فيتا

الطريقة: في بولة نقوم بخفق البيض مع الجبن الفيتا والبقدونس والكزبرة. نضيف البصل المفروم والفلفل المكعبات والطماطم الى خليط البيض والجبنة. Advertisements ندهن صينية فرن بالزبدة ,ونصب بها خليط البيض و الخضر ونضعها في فرن ساخن على درجة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة أو حتى نتأكد من نضج البيض بمنتصف الصينية ثم تقدم بالهنا والشفا. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة الشمندر مع جبن الفيتا والبقدونس طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم والبقدونس

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