تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بروشيتا كابريزي

القاهرة - لايف ستايل المقادير 10 x عدد أوراق ريحان

6 x شريحة جبنة موزريلا

6 x شريحة طماطم (مجففة)

6 x شريحة عيش باجت (أو توست)

4 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x حزمة جرجير (للتزيين) الطريقة: يدهن الخبز بزيت الزيتون ويحمص خمس دقائق.

يفرك التوم المهروس على شرائح الخبز جيدا.

توزع الطماطم والجرجير على شرائح الخبز.

نضع على كل شريحة خبز شريحة من الجبن الموتزريلا ونضعها في فرن ساخن حوالي 3 دقائق حتى يذوب الجبن.

تزين شرائح البروشيتا باوراق الريحان وتقدم في الحال Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة تحضير سلطة الخيار بالشبت والبصل تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة بالبصل والمايونيز

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