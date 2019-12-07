شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ثلثا مرضى سرطان الرئة أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت دراسة جديدة نقل نتائجها موقع «boldsky» وجود علاقة وثيقة بين الإصابة بمرض سرطان الرئة والإصابة بمرض الاكتئاب.

تم تطبيق الدراسة على 186 مريض تم تشخصيهم بسرطان الرئة، ويمرون بمراحل متأخرة من المرض، من خلال مراقبة الأعراض النفسية والجسدية والضغط والأداء اليومي للمرضى، وأكد الباحثون أن 8% من المرضى ظهرت عليهم أعراض اكتئاب حاد، وأن 28% كانوا يعانون من أعراض اكتئاب معتدلة.

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وأثبتت الدراسة أن نحو ثلثي مرضى سرطان الرئة تتطور حالتهم للاكتئاب وتتفاوت الحالة النفسية التي تصيبهم من معتدلة إلى حادة، كما أكدت أن الاكتئاب المصاحب للمرض يساعد في ارتفاع مستوى القلق الإجهاد، فضلًا عن جعل الأعراض السرطان كسعال الدم وألم العظام أكثر حدة.

وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة «Lung Cancer»، أن المرضى الذين أصيبوا بالاكتئاب سواء معتدل أو حاد هم أكثر عرضى لنتائج أسوء للمرض، كما اظهروا استجابة علاجية منخفضة وضعيفة إذا ما قورنوا بأقرانهم الذين أصيبوا بأعراض اكتئاب خفيفة أو لم يصابوا، كما يتعرض هؤلاء لمستويات مرتفعة من اليأس من الحالة المرضية التي تصاحبهم وأبلغ بعض الخاضعين للدراسة عن الأفكار الانتحارية التي تراود ذهنه.

وأشار الباحثون إلى أن العلاجات الجديدة المستهدفة والعلاج المناعي ستعمل على تحسين النتائج بشكل ملحوظ، وتساهم في وجود المرضى على قيد الحياة لفترة أطول، كما أكدوا على الحاجة إلى بذل جهود لعلاج مثل هذه الأعراض لمساعدة المرضى على حياة أفضل.