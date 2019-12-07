أشهر 3 معلومات خاطئة تخوف الشاب من الزواج ليس من بينها الشجار

الزواج هو أهم وأكبر مشروع شراكة قد يتخذه شخص في حياته، ولكن ماذا يمكن للمرء أن يقول عن الحب؟ لا أحد يفكر قبل الوقوع في الحب ولكن يفكر عدة مرات قبل أن يرتبط برابطة الزواج.

ويعتقد أن حياة الشخص بأكملها تتغير بعد الزواج، فبعد الزواج تعيش مع شخص مختلف تمامًا عنك، وهو ما يجعل بعض الناس يخشون الزواج وبالتالي يفضلون البقاء دون زواج.

ومن أكثر الأمور التي تجعل الناس يهربون من الزواج هو المعتقدات السائدة، والمفاهيم الخاطئة عن الزواج. ونرصد في هذا التقرير أهم المفاهيم والمعتقدات الخاطئة الشائعة عن الزواج.

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حياتك ستتغير 180 درجة

من المفاهيم الخاطئة التي تصيب البعض بالخوف من الزواج هو التخلى عن بعض الأشياء التي نشعر بالحب تجاهها، وهو غير صحيح فيمكن أن يستمر حبك لبعض الأشياء والهوايات على حاله. التمسك بالأشياء التي نجد فيها سعادتنا قد يكون سببا رئيسيا في العيش في سلام وسعادة.

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الخناق دليل فشل الزواج

عندما نرى شجار بين زوجين نبدأ في خلق افتراضات! فمثلا، كم هو وقح؟ كيف يمكنها التحدث معه هكذا؟ في أغلب الأحيان تكون هذه الافتراضات خاطئة تماما، في كثير من الأحيان يقمع الناس الغضب والاستياء في أذهانهم لجعل علاقتهم سعيدة، ولكن هذا قد يصبح سببا في تدهور العلاقة، من المهم جدًا التعبير عن المشاعر في العلاقة، سواء كانت حبًا أو غضبًا، عندما تعبر عن نفسك يحاول الشخص الآخر (الشريك) فهم عقلك.

الزواج يساوي العبء

بعض الناس يبتعدون عن الزواج لمجرد أنهم يشعرون أن الزواج يعنى المسئولية، هذا الاعتقاد الخاطئ خاطئ تماما، لأنه يتعين على الشخص بالفعل تحمل العديد من المسئوليات الجديدة بعد الزواج، لكن هذا لا يعني أنه عبء.

كما تتزايد المسئوليات بعد الزواج، بنفس الطريقة، تحصل أيضًا على شريك لمشاركتك مشاكلك وهمومك وحتى سعادتك.

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