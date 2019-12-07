ميلانيا ترامب تقرأ "الجزء الثاني" من قصة للأطفال بعد عام بمناسبة عيد الميلاد

تستمر سيدة أميركا الأولى، في تقليد اتبعته سابقاتها، بقراءة قصص للأطفال المرضى الذين سيقضون عيد الميلاد بالمستشفيات.
وقال البيت الأبيض، الجمعة، "إن السيدة الأولى قامت بجولة في وحدتين بأحد المستشفيات، إحداهما للجراحات، بالمستشفى الوطني للأطفال في واشنطن، الجمعة.
وجلست ميلانيا ترامب مع اثنين من الأطفال أمام شجرة عيد الميلاد لتقرأ لهما قصة أطفال، تعد الجزء الثاني من قصة قرأتها لأطفال المستشفى في 2018.
ويعود تقليد زيارة السيدة الأولى لمستشفى أطفال في فترة عيد الميلاد، وقراءة قصة لهم إلى عقود مضت، بحسب "أسوشيتد برس".
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