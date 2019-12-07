تعرفي على فوائد ماسك القهوة ووصفات لاستخدامه

لا نستطيع أن ننكر فضل كوب القهوة الصباحي علينا، فهذا الكوب هو الذي يُساعدنا على الاستيقاظ والتركيز واستكمال اليوم بنجاح. ولا شك أن القهوة من المشروبات الطبيعية التي تمنح الجسم العديد من الفوائد. ولكن فوائد القهوة لا تقتصر فقط على أنها مجرد مشروب، بل أثبتت الدراسات والتجارب أن القهوة لها الكثير من الفوائد للبشرة أيضاً. فإستخدام حبيبات القهوة لبشرة الوجه أو الجسم يجعلها متوهجة وناعمة ويحميها من الكثير من المشاكل. فما هى فوائد ماسك القهوة التي تجعلنا نستخدمه باستمرار؟ ولماذا تحتاج البشرة لمثل هذا الماسك؟

فوائد ماسك القهوة للوجه

بعد الانتهاء من كوب القهوة لا تتسرعي بإلقاء البن في القمامة، جربي استخدام البن في عمل ماسك القهوة لبشرة وجهك أو جسمك لتحصلي على هذه الفوائد...



1- علاج السيلوليت بالقهوة

السيلوليت هو تجمع أو تراكم الدهون تحت الجلد فيتسبب ذلك في ظهور تموجات على السطح ويجعل الجلد غير مستوي. وتُعاني الكثير من السيدات من السيلوليت الذي يظهر تحديدا في منطقة الأرداف والأفخاذ. وتُستخدم القهوة لعمل سكراب لمناطق السيلوليت في الجسم وذلك يُساعد على مرونة الجلد وشده وتنشيط الدورة الدموية في هذه المناطق مما يساعد في التخلص من السيلوليت.



2- تفتيح البشرة بالقهوة

استخدام ماسك القهوة يُعيد لبشرتك بريقها ويجعلها أفتح ويُخلصك من البقع الداكنة. فالقهوة مليئة بمضادات الأكسدة والكافيين الموجود فيها يُساعد على تنشيط الدورة الدموية في البشرة. فبعد استخدام ماسك القهوة سيتشعرين ببشرتك مشرقة ومتوهجة. ومع الاستمرار على هذا الماسك ستُلاحظين الفرق وأن بشرتك أصبحت أفتح ولونها موحد.

3- علاج انتفاخ الوجه

بالرغم من أن القهوة كمشروب تعمل على انتباه المخ واستيقاظ الجسم كله، إلا أنها عند إستخدامها كماسك للوجه تعمل على تهدئة البشرة وتُقلل من الانتفاخ والإحمرار وحتى الإنتفاخ الذي يظهر أسفل العينين. ليس هذا فقط، فماسك القهوة يُساعد على التخلص من علامات التعب والإجهاد التي تظهر على الوجه، هذا بفضل مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها القهوة.



4- تقليل الهالات السوداء تحت العين

تلك الدوائر والهالات السوداء التي تظهر أسفل العينين بسبب الإجهاد والتوتر والقلق، تستطيعين التخلص منها بماسك للهالات السوداء من القهوة مع زيت اللوز الحلو مثلاً. فهذه المنطقة حساسة جداً، وتحتاج لمواد طبيعية مثل القهوة التي تُساعد على تفتيح تلك الهالات وتنشيط الدورة الدموية في هذه المنطقة والحفاظ على منطقة أسفل العين.



5- تحمي البشرة من التجاعيد

لماذا يجب أن تلجأي للحلول الجراحية أو الطبية أو حتى الكريمات بينما يُمكنكِ استخدام ماسك القهوة الطبيعي لحماية بشرتك من التجاعيد؟ فالقهوة مليئة بالمكونات الطبيعية والمعادن والفيتامينات التي تُغذي البشرة وتحميها من الترهل وظهور التجاعيد وخطوط الوجه، وعلى رأسهم بالتأكيد مضادات الأكسدة.

6 - تحمي من سرطان الجلد

أثبتت الدراسات أن القهوة تحتوي على فيتامين B3 وهو ما يُعرف بالنياسين، والذي يحمي الشخص من الإصابة بسرطان الجلد.



7- مُقشر للبشرة

يُستخدم ماسك القهوة أو تحديداً تفل القهوة المتبقي لعمل سكراب رائع أو تقشير للجلد. وهذا التقشير يُساعد على التخلص من طبقة الجلد الميت وتنشيط الدورة الدموية في البشرة وتنظيف المسام بعمق من الشوائب والبكتريا التي تتراكم عليها. وتحتاجين لتقشير بشرتك مرة أسبوعياً للتخلص من الخلايا الميتة، ولكن يجب أن تتفادي هذا التقشير إذا كانت بشرتك تُعاني من حب الشباب.



8- تُساعد على تنعيم البشرة

ماسك القهوة يترك بشرتك ناعمة ومشرقة، لأن بعد تنظيف البشرة وإزالة الجلد الميت تكون البشرة في حالة جيدة ومتوهجة.



9- علاج حروق الشمس

عندما تتعرض بشرتك للإحمرار أو الإحتراق من أشعة الشمس المباشرة، إلجأي فوراً لماسك القهوة الذي يعمل على تهدئة بشرتك ويُعالج أي حروق أُصيبت بها البشرة. يُمكنكِ إضافة مكون آخر للقهوة مثل العسل أو زيت جوز الهند أو ماء الورد لتشعري بالرطوبة والراحة عند وضع الماسك على بشرتك.

بعد أن اكتشفتي الكثير عن فوائد ماسك القهوة، حان الوقت لتتعرفي على وصفاته المختلفة لتستطيعين عمله في المنزل بسهولة...



ماسك القهوة والعسل

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ماسك القهوة والعسل من الماسكات متعددة الفوائد والأغراض، فبإمكانك إستخدامه لتوحيد لون البشرة وتفتيحها، أو لتنعيم البشرة خاصةً الجافة. كما أن هذا الماسك يُخلصك من آثار التعب والإجهاد ويترك بشرتك صافية من الحبوب والبثور السوداء. بالإضافة لذلك فهو يُجدد الخلايا ويزيل طبقة الجلد الميت إذا استخدمتيه كمُقشر للبشرة.

1/2 ملعقة بن (تفل القهوة)

1/2 ملعقة عسل

ماء ورد

إمزجي المكونات الثلاثة جيداً، واحرصي أن يحدث تجانس بينهم. بعد ذلك استخدمي فرشاة نظيفة وصغيرة لفرد الماسك على وجهك، ليصل لرقبتك وأسفل عينيكِ أيضاً وكل أجزاء وجهك. دلّكي وجهك بأطراف أصابعك ثُم اتركي الماسك على وجهك 20 دقيقة بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الفاتر.



ماسك القهوة والشوفان

إذا كُنتِ ترغبين في الحصول على سكراب سهل وسريع ويُمكنكِ تحضيره في المنزل بسهولة، سكراب القهوة والشوفان سيكون مناسب جداً. فبالإضافة لفوائد القهوة التي سردنها بالفعل، الشوفان أيضا من المكونات الرائعة للبشرة. فالشوفان يغذي البشرة ويجعلها أنعم ويعمل على تفتيحها وتنظيف المسام بعمق. فسكراب القهوة والشوفان معاً سيجعلك تتخلصين تماماً من الخلايا الميتة والشوائب التي تعلق بالمسام من الداخل.

1/2 ملعقة قهوة (بن)

1/2 ملعقة شوفان (نصف مطحون)

زيت لوز حلو

امزجي كل المكونات مع بعضها البعض، وابدأي بأخذ كمية بأطراف أصاعبك وتدليك وجهك، احرصي أن يكون التدليك للأعلى وفي حركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية ورفع الجلد للأعلى وليس في اتجاه الجاذبية، فأنتِ بهذه الطريقة تحمي بشرتك من الترهل. استمري هكذا لثواني ثُم اتركي الماسك على وجهك لـ 15 دقيقة ثُم اغسليه.

ماسك القهوة واللبن

عدما تشعرين أن وجهك مُتعب أو تحتاجين لماسك للتفتيح وتوهج بشرتك، لا تترددي أبدا في تجربة ماسك القهوة واللبن. فكما أنه مشروب مُميز، هو أيضا مزيج لا غنى عنه في روتين العناية ببشرتك. اللبن يعمل أيضاً على تقشير الوجه وتفتيحه ويُهدىء أي إحمرار.

1/2 ملعقة بن

ملعقة لبن

امزجي القهوة مع اللبن جيداً، ثُم افردي الماسك على وجهك ووزعيه ليصل للرقبة أيضاً. إسترخي تماماً لمدة 20 دقيقة ثُم اغسلي وجهك بالماء الفاتر. يُمكنكِ ترطيب بشرتك بعد الماسك بكريم مُرطب إذا أحببتِ.

ماسك القهوة وزيت جوز الهند

هل سمعتِ أن الفوائد اللانهائية لزيت جوز الهند للبشرة؟ هو من أقوى وأهم الزيوت الطبيعية التي تحتاجها بشرتك لإحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة. كما أنه مُرطب رائع وخاصةً للبشرة الجافة، ويعمل على تفتيح البشرة أيضاً وتنظيفها. وهو رائع للتخلص من الهالات السوداء والحصول على بشرة موحدة اللون.

1/2 ملعقة تفل القهوة (أو بن)

ملعقة زيت جوز هند

امزجي القهوة مع زيت جوز الهند ثُم استخدمي الماسك على بشرتك باستخدام الفرشاة أو يديكِ. بعد مرور 15 أو 20 دقيقة اغسلي وجهك بالماء الفاتر. كرري هذا الماسك مرة أو مرتين كل أسبوع.

ماسك القهوة والسكر

هذا الماسك هو سكراب أو مُقشر للبشرة، فقط بعض من تفل القهوة وبعض السكر وتستطيعين تنظيف بشرتك بعمق. يُمكنكِ أيضاً إضافة قطرات من زيت طبيعي مثل زيت الجوجوبا أو جوز الهند. دلكي بشرتك جيداً لثواني حتى تشعرين بالإنتعاش ثُم اغسلي وجهك ولا تنسي ترطيب بشرتك بعد السكراب.



سكراب القهوة للسيلوليت

للتخلص من السيلوليت، ابدأي بعمل سكراب لمناطق انتشار السيلوليت في جسمك مرتين في الأسبوع بهذه الطريقة:

1/2 كوب من البن

ملعقة كبيرة زيت جوز هند

ملعقتين من السكر

1/2 ملعقة عسل

امزجي المكونات كلها مع بعضها البعض، ثُم ابدأي بتدليك مناطق السيلوليت ولكن انتبهي حتى لا تقومين بإيذاء الجلد. بعد ذلك اغسلي جسمك واستخدمي كريم مُرطب لمناطق السيلوليت. لا تنسي تكرار السكراب مرتين أسبوعيا.

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