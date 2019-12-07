تعرفي على فوائد ماسك العسل والليمون وأضراره

أفضل مكونات الجمال وأكثرها صحة وفاعلية موجودة في الطبيعة من حولنا في النباتات والفواكه والأعشاب مع العديد من المكونات الطبيعية بفوائد صحية متنوعة، ومن أفضل هذه المكونات هو ماسك العسل والليمون، الذي يقدم للبشرة فوائد متعددة خاصًة البشرة الدهنية، وفي حديثنا اليوم سوف نتحدث معك عن كل ما يخص استخدام العسل والليمون على وجهك في روتين العناية بالبشرة، لتتألقي دائمًا ببشرة صحية خالية من العيوب.

فوائد ماسك العسل والليمون للبشرة

لاستخدام كل منهما فوائد رائعة للبشرة، وتزداد هذه الفوائد بخلطهما معًا، وهذه الفوائد هي:

فوائد العسل الأبيض للوجه

استخدمت النساء في الكثير من الثقافات حول العالم العسل على بشرتهن لآلاف السنين، وأوضحت الأبحاث أن هذا المكون الطبيعي له العديد من الخصائص المفيدة منها أنه:

مضاد للجراثيم: فالعسل يمكن أن يقتل عددًا من أنواع البكتيريا المختلفة، لأن البكتيريا الموجودة في البشرة يمكن أن تسبب البثور، ولكن استخدام العسل يساعد في تقليلها.

مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات: حيث يحتوي على مركبات الفلافونويد والبوليفينول التي تساعده على العمل كمضاد للأكسدة، وعندما يوضع العسل على الجلد فقد تبين أن العسل يقلل من نشاط المركبات الالتهابية، وهذا قد يساعد على تقليل احمرار وتهيج الجلد.

التقشير: يحتوي العسل على إنزيمات طبيعية قد تساعد في إزالة الخلايا الميتة على الجلد، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل العسل اختيارًا جيدًا كمقشر طبيعي للبشرة.

أضرار استخدام العسل على الوجه

على الرغم من أن العسل عادة ما يكون آمنًا للاستخدام على الوجه، إلا أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية تجاه مكوناته، وفي الغالب ستعانين من حساسية منه إذا كان لديك حساسية معروفة لحبوب اللقاح أو الكرفس.

ويفضل عمل اختبار على الجلد قبل استخدامه بهذه الطريقة:

ضعي قطرة من العسل على قطعة صغيرة من الجلد، وانتظري 24 ساعة.

وافحصي بشرتك بعناية بعد 24 ساعة لتتأكدي من عدم وجود علامات الاحمرار أو التهيج أو التورم أو الحكة، وإذا لم تظهر على بشرتك أي من هذه العلامات فسيكون استخدامك آمنًا للعسل على وجهك.

كما أنه يمكن أن يكون العسل أكثر صعوبة في التخلص من بشرتك مقارنة بالمكونات الأخرى، لذا تأكدي من غسل وجهك جيدًا، دون فرك أو شد بشرتك، واغسلي وجهك بلطف عدة مرات بالماء الفاتر لإخراج العسل من وجهك، دون التسبب في تهيجه.

فوائد الليمون للبشرة

لليمون فوائد مميزة للبشرة حيث يحتوي الليمون على:

مضادات أكسدة: يحتوي عصير الليمون بشكل طبيعي على فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة يساعد في تقليل تلف الجلد والشيخوخة المبكرة.

مكونات قابضة: فبسبب مستويات الحموضة العالية، يمكن أن يقلل الليمون من الزيت على الجلد ويقلل الالتهاب.

مضادات للفطريات: عصير الليمون له خصائص مضادة للفطريات، بما في ذلك القدرة على القضاء على سلالات المبيضات الفطرية على الجلد.

مكونات لتفتيح البشرة: يحتوي الليمون على أحماض لها القدرة على تفتيح البشرة بشكل طبيعي، بما في ذلك بقع الشيخوخة وندبات حب الشباب.

أضرار الليمون على الوجه

لاستخدام الليمون على بشرة الوجه بعض الآثار الجانبية المحتملة تشمل ما يلي:

تهيج الجلد: هذا هو التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا لاستخدام الليمون على الوجه، نظرًا لأنه شديد الحموضة، فقد يتسبب الليمون في الجفاف والضعف والاحمرار والتقشير، يمكن أن تكون هذه الآثار الجانبية أكثر حدة إذا كان لديك حساسية الجلد.

حساسية لأشعة الشمس: وهو ما يُعرف باسم التهاب الجلد الدهني النباتي، وهو نوع من تفاعل الجلد الذي يحدث عندما تتعرض ثمار الحمضيات الموجودة على بشرتك لأشعة الشمس، فيمكن أن يسبب بقعًا متورمة، احمرار، وحبوب تشبه البثور على جلدك.

البهاق: يمكن أن تسبب حالة الجلد هذه ظهور بقع بيضاء كبيرة على الجلد، واستخدام الليمون على الجلد قد يزيد من خطر هذه الحالة.

ضربة شمس: استخدام الليمون على جلدك يمكن أن يزيد من خطر حروق الشمس.

إذا كان لديك بشرة حساسة ، يوصي خبراء العناية بالبشرة بعدم استخدام الليمون على بشرتك، وخاصة على وجهك.

فالليمون يحتوي على أحماض الفاكهة الطبيعية التي يمكن أن تلدغ أو تهيج أو تحرق بشرتك، لهذا السبب يحذر العديد من خبراء العناية بالبشرة من استخدام الليمون على الوجه، ويعتقد البعض أنه يحتوي على عيوب أكثر من المزايا.

لذا يجب عمل اختبار للجلد قبل استخدامه بنفس طريقة العسل، كما لا يجب استخدام الليمون منفردًا على البشرة، كما يمكنك استخدام بعض المكونات الطبيعية التي قد تكون خيارًا أكثر أمانًا لبشرتك الحساسة من الليمون تشمل: خيار، زبادي، شاي أخضر، الألوة فيرا.

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ويمكن استخدام العسل والليمون معًا بعد عمل إجراء اختبار حساسية لكلا المكونين وعدم وجود حساسية لأي منهما، وعدم قضاء وقتًا في الشمس قريبًا، واستخدام كمية صغيرة من عصير الليمون.

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ماسك العسل والليمون لتفتيح البشرة

إذا كان لديك بشرة داكنة خاصًة إذا كانت دهنية فسيساعدك قناع الوجه هذا على امتصاص الزيت الزائد وغلق المسام:

المكونات:

1/2 ملعقة كبيرة من العسل الخام

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

بياض بيضة

الطريقة:

امزجي المكونات معًا في وعاء واخفقي لمدة 1 إلى 2 دقيقة.

ضعي الخليط على وجهك باستخدام أصابعك أو فرشاة صغيرة ونظيفة على وجهك المغسول حديثًا، تجنبي منطقة العين عند وضعه.

اتركي الماسك حتى يجف لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء الدافئ أو باستخدام منشفة مبللة ناعمة.

ضعي مرطب خفيف.

ماسكات للوجه

ماسك العسل والليمون لحب الشباب

المكونات:

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من صودا الخبز

الطريقة: اخلطي المكونات وضعيها على وجهك، واتركيها لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

ماسك العسل والليمون للبقع الداكنة

المكونات:

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي العادي

1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

الطريقة: اخلطي المكونات وضعيها على وجهك، واتركيها لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

ماسك العسل والليمون لالتهابات الجلد

المكونات:

ملعقتين من العسل

شريحة ليمون

ملعقة صغيرة قرفة

الطريقة: اخلطي ملعقتين من العسل وعصير من شريحة ليمون واحدة وملعقة صغيرة من القرفة، وضعي الخليط على وجهك لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

ماسك العسل والليمون رائع وفعال جدًا للبشرة، فكل من العسل والليمون مكونات طبيعية لها العديد من خصائص العلاج، ولكن تأكدي من إجراء اختبار للرقع على مساحة صغيرة من جلدك قبل وضع الليمون أو العسل على وجهك، ولا تستخدم أي عنصر إذا أصبحت بشرتك حمراء أو متورمة أو حاكة من اختبار البقع.

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