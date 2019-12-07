البرود الجنسي في العلاقة الحميمة أسبابه وعلاجه

البرود الجنسي هو عدم الاستجابة أو الفشل في الاستمتاع بأي مرحلة من مراحل العلاقة الحميمة، وهذا الأمر قد يحدث للنساء أو الرجال أيضا. ولكن لا يُعتبر البرود الجنسي مرض، بل هو مُجرد اضطراب نفسي أو جسدي يؤدي لعزوف الأزواج عن العلاقة الحميمة أو عدم الرغبة في مُمارستها. فما هى أسبابه وطرق علاجه وكيف يُمكنكِ التغلب عليه؟ اكتشفي معنا...

أسباب البرود الجنسي المُفاجىء عند النساء

الأسباب العضوية

التغيرات الهرمونية التي تحدث للمرأة سواء بسبب الحمل والولادة أو الدورة الشهرية أو حتى انقطاع الطمث تُعتبر أحد الأسباب القوية وراء الشعور بالبرود الجنسي وعدم الرغبة في ممارسة العلاقة الحميمة.

اضطراب الغدة الدرقية والذي ينتج عنه الشعور بالخمول والتعب والاكتئاب وأحيانا تساقط الشعر والضعف العام

نقص الحديد بسبب الحمل والولادة والرضاعة، أو حتى وجود بعض الأورام العضلية في الرحم التي تؤدي لنزيف شديد أثناء الدورة الشهرية كل ذلك ينتج عنه فقدان الجسم لكميات كبيرة من الحديد

نقص فيتامين د بسبب عدم التعرض للشمس أو تناول أدوية التخسيس التي تمنع امتصاص الجسم للدهون ومن ثَمّ تحرم الجسم من امتصاص الفيتامينات الهامة

الجفاف المهبلي أو التهاب بطانة الرحم أو حتى التهاب المهبل، كل هذا يؤدي للشعور بالألم أثناء العلاقة الحميمة وبالتالي عدم رغبة الزوجة في ممارستها باستمرار

الأسباب النفسية

المشكلات الزوجية أو الخلافات التي تؤثر بالسلب على نفسية الزوجة تؤدي للبرود الجنسي وعدم الرغبة أو الاستمتاع بالعلاقة الحميمة

الضغط العصبي والقلق والتوتر من مسئوليات العمل والأبناء

إذا مرّت المرأة بتجربة الختان فذلك يترك لديها ذكرى سيئة تقف حاجزا بينها وبين الاستمتاع مع زوجها بالعلاقة الحميمة ومع الوقت تبدأ في رفض العلاقة من الأساس

الملل من الروتين التقليدي لممارسة العلاقة الحميمة وكأنها واجب زوجي فقط

عدم الثقة في النفس والشعور بالتقدم في السن

أسباب البرود الجنسي عند الرجال

الأسباب العضوية

انخفاض معدل التستوستيرون يؤدي لتراجع الرغبة الجنسية عند الرجال بالإضافة لضعف الانتصاب ممع يُشعرهم بالبرود الجنسي وعدم الرغبة في العلاقة

مرض النقرص بسبب تناول الكثير من اللحوم الحمراء يؤدي أيضا للبرود الجنسي

مرض السمنة من أسباب شعور الرجال بالبرود الجنسي أيضا

ممارسة العادة السرية سواء قبل الزواج أو بعده يُشعر الرجال بالفتور وعدم الرغبة في ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجاتهم

كثرة تناول المنشطات له تأثير مباشر أيضا على الشعور بالبرود الجنسي



الأسباب النفسية

الشعور بالإحباط والقلق والتفكير الزائد في المسئوليات ومتطلبات الحياة أو مشاكل العمل

الثقافة الجنسية المحدودة وعدم معرفة الرجال بالكثير من الحقائق حول العلاقة الحميمة

مشاهدة الأفلام الإباحية يجعل الرجل يتوقع الكثير من العلاقة الحميمة مع زوجته وقد يُصاب بالإحباط في حالة عدم تحقيق هذه التوقعات

إذا مرّ الرجل بتجربة جنسية فاشلة فقد يُسبب له ذلك ذكرى سيئة تجعله يشعر بالبرود الجنسي

ما هو علاج البرود الجنسي

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علاج البرود الجنسي هو مسئولية الزوج والزوجة معا فحتى لو كان طرف واحد فقط هو الذي يُعاني من هذه المشكلة فمسئولية الطرف الآخر أن يُساعده ويحاول حلها معه. ومن أهم هذه الخطوات:

التحدث وتبادل الحوار والمناقشة في المشكلة بين الزوج والزوجة، فهذا الأمر يكون نوع من المشاركة بين الطرفين ويُساعد على تفهم كل منهما للآخر وأسباب البرود الجنسي لديه وما يكرهه في العلاقة الحميمة

الخطوة الثانية هى محاولة تحديد المشكلة، فيجب أن يتوصل الزوجين لسبب الشعور بالبرود الجنسي، هل هو عضوي أو نفسي أو بسبب الخلافات والمشاكل. تحديد المشكلة هو بداية إيجاد الحل

أن يحاول الطرفين حل المشكلة مع بعضهما البعض. مثل إنهاء الخلافات واسترجاع ذكريات الحب والرومانسية بينهما. أو علاج أي مشكلة عضوية مُسببة لذلك مثل التخلص من السمنة أو الوزن الزائد أو التوقف عن المنشطات بالنسبة للرجل

علاج البرود الجنسي عند النساء

التخلص من التوتر ومشاعر الخوف والضغط النفسي والقلق، فهذه الأشياء تقف بينك وبين الاستمتاع بالعلاقة الحميمة مع زوجك، لذلك حاولي التغلب عليها بممارسة رياضة مثل اليوجا أو قضاء يومين أو أكثر في مكان مختلف مع زوجك

زيادة الثقافة الجنسية وقراءة حقائق علمية عن مراحل الدورة الجنسية وكيفية ممارستها بشكل صحي وطبيعي، فذلك سينعكس بالإيجاب على الزوجة ويجعلها تفهم العلاقة الحميمة بشكل صحيح مما يُقلل من مخاوفها

استخدام المُزلقات الطبية التي تُرطب منطقة المهبل حتى لا تشعر بالألم أثناء ممارسة العلاقة الحميمة

تعزيز الثقة بالنفس من خلال ارتداء ملابس مُميزة أثناء العلاقة الحميمة والاهتمام بمظهرك الخارجي

التحدث مع الزوج ومحاولة حل المشكلة سويا فهذا الأمر يُعزز قوة التواصل والمشاركة بين الزوجين. كما يجب على الزوجة أن تُخبر زوجها أن وقت المداعبة مثل جلسات المساج أو تبادل الأحضان والقبلات قد يُساعدهما كثيرا على تحفيز الرغبة الجنسية وزيادتها

علاج البرود الجنسي عند النساء بالأدوية

بعض النساء لا يصلح لهم العلاج التقليدي للتخلص من هذه المشكلة وفي هذه الحالة يكون اللجوء للطبيب أمر ضروري وللأدوية أيضا ومن أشهرها:

الفياجرا، فبالرغم من شهرة هذا الدواء لتحسين الأداء الجنسي للرجال، إلا أن المرأة تستطيع تناوله أيضا لتحصين الدورة الدموية في الأعضاء التناسلية ومن ثَمّ تحسين الرغبة الجنسية

كريم التستوستيرون وهو هرمون الذكورة المسئول عن الرغبة الجنسية. ويُفضل أن تقوم المرأة باستخدام هذا الكريم حول منطقة المهبل بدلا من أن تتناوله كحبوب لأنه بهذه الطريقة يزيد من نمو شعر الجسم

علاج البرود الجنسي للرجل

التخلص من التوتر والقلق وذلك باللجوء لجلسات المساج أو الاسترخاء في أماكن مفتوحة

التعرف على العلاقة الحميمة بشكل علمي أكثر ومعرفة الأشياء التي تُحفز الرغبة الجنسية

اللجوء للأعشاب الطبيعية التي تزيد من الرغبة الجنسية لدى الرجال مثل الصنوبر والمرمرية وجوز الطيب

تهيئة الأجواء الرومانسية اللازمة لممارسة العلاقة الحميمة والتوقف عن العادة السرية ومشاهدة الأفلام الإباحية

إذا كانت المشكلة نفسية فيجب استشارة الطبيب النفسي أو استشاري العلاقات الزوجية، أما إذا كان لها علاقة الجهاز التناسلي أو أي مشكلة عضوية أخرى فيجب اللجوء لطبيب الأمراض التناسلية

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