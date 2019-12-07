شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبار الطفيليات فى البراز يكشف عن إصابتك بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث اختبار البويضات والطفيليات "Ova and Parasite Test" عن الطفيليات وبويضاتها في عينة من البراز، والتى يمكن أن تعيش في الجهاز الهضمي وتسبب المرض، وهذه تسمى "الطفيليات المعوية"، وتؤثر على عشرات الملايين من البشر حول العالم، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على المزيد عن اختبار الطفيليات، وفقاً لموقع Medlineplus.

وتشمل أكثر أنواع الطفيليات شيوعًا الجيارديا والكريبتوسبوريديوم ، توجد هذه الطفيليات عادة في:

-الأنهار والبحيرات والجداول ، حتى في المناطق التي تبدو نظيفة.

-حمامات السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة.

-الأسطح مثل مقابض الحمام والحنفيات وطاولات تغيير الحفاضات والألعاب، قد تحتوي هذه الأسطح على آثار البراز من شخص مصاب.

- الطعام.

-التربة.

يصاب الكثير من الأشخاص بطفيلي معوي عندما يبتلعونالمياه الملوثة عن طريق الخطأ أو يتناولون مياه من بحيرة أو مجرى مائي.

- معظم الإصابات الطفيلية تختفي من تلقاء نفسها أو يمكن علاجها بسهولة، لكن العدوى الطفيلية يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة في الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي بسبب فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز أو السرطان أو غيره من الاضطرابات، وكذلك الرضع وكبار السن لديهم أيضا ضعف فى جهاز المناعة.

استخدامات تحليل الطفيليات فى البراز

يتم استخدام اختبار البويضات والطفيليات لمعرفة ما إذا كانت الطفيليات تصيب الجهاز الهضمي، إذا كنت قد تم بالفعل تشخيص عدوى طفيلية ، فقد يتم استخدام الاختبار لمعرفة ما إذا كان علاجك يعمل بشكل جيد أم لا.

لماذا أحتاج إلى اختبار البويضات والطفيليات؟

قد يطلب منك طبيبك إجراء فحوصات إذا كان لد يك أنت أو طفلك أعراض طفيل معوي، وتشمل هذه:

-الإسهال الذي يستمر لأكثر من بضعة أيام.

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-ألم البطن.

-الدم و / أو المخاط في البراز.

-قئ و غثيان.

-غازات.

-حمى.

-فقدان الوزن.

في بعض الأحيان تختفي هذه الأعراض دون علاج، وليس هناك حاجة للاختبار. ولكن قد يتم طلب الاختبار إذا كان لديك أنت أو طفلك أعراض عدوى طفيلية وكانوا أكثر عرضة لمضاعفات.

عوامل الخطر تشمل:

- العمر، الرضع وكبار السن لديهم ضعف في الجهاز المناعي، هذا يمكن أن يجعل العدوى أكثر خطورة.

- مرض، بعض الأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والسرطان يمكن أن تضعف الجهاز المناعي.

-بعض الأدوية، يتم التعامل مع بعض الحالات الطبية بالأدوية التي تثبط الجهاز المناعي، هذا يمكن أن يجعل عدوى الطفيليات أكثر خطورة.

-تفاقم الأعراض. إذا لم تتحسن الأعراض مع مرور الوقت ، فقد تحتاج إلى دواء أو علاج آخر.