شكرا لقرائتكم خبر عن جراحون ينجحون في تعويض بريطاني عن إبهام يده المفقودة بآخر من قدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على رجل فقط إصبع الإبهام أثناء عمله على ماكينة لتقطيع الأخشاب لصنع هدية خشبية لصديقته.

وكان "أيدن أدكنز" ، من كارسون سيتي في ميتشيجان، يصنع هدية خشبية لصديقته فى جراج السيارات بمنزله ثم تفاجأ عندما رأى قطعة من رقائق الخشب وهي تطير عبر الغرفة، واتضح أنه كان إبهامه.



رجل يفقد إصبه يده وجراحون يعوضونه باصبع قدمه

وتم نقله إلى المستشفى وقال الأطباء إن أمامهم أربع ساعات لإعادة إبهامه، لكن بعد محاولات عديدة لم تتمكن يتم حتى يومنا هذا لم تتمكن أسرته من العثور عليه.

واضطر الجراحين لخياطة يد "أدكنز" تاركين إبهام يده اليسرى، لكنهم أخبروه أنه بإمكانهم استخدام أحد أصابع قدميه بدلاً من الإصبع المبتور.



رجل يفقد إصبه يده وجراحون يعوضونه باصبع قدمه

وبعد أشهرمن المداولات، قرر"أدكنز" ، أنه يفقد إصبع قدمه ويضعها فى يده، حيث يمثل الابهام حوالي 50% من وظيفة اليد .

وكإجراء شائع في الجراحة التجميلية، قام به طبيب نمساوي لأول مرة في عام 1897، والذي ربط يد المريض بقدمه، وتركها ملتصقة لعدة أسابيع، قبل قطع إصبع القدم الكبير، وتركه مرفقا بيده.

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رجل يفقد إصبه يده وجراحون يعوضونه باصبع قدمه

منذ ذلك الحين، أصبح الإجراء أكثر تطوراً، لكنه لا يزال يحتاج إلى نصف يوم ، ونحو أربعة جراحين.

وقد خضع "أدكنز" للعملية في 20 أغسطس في مستشفى جامعة ميشيجان ، وأزال إصبعه من القدم اليسرى، واستخدمه الجراحون لإعادة بناء الإبهام.



رجل يفقد إصبه يده وجراحون يعوضونه باصبع قدمه

وبعد أسبوع كان آدكنز نشيطًا، ويديه كاملة الأصابع مرة أخرى.

وأضاف أخصائي العلاج المهني "كيلي ناي" ، في برنامج العلاج اليدوي بمستشفى ماري فري لإعادة التأهيل، إنه قصة نجاح مقارنة بالآخرين.