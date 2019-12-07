- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالسبت 2019/12/7 05:02 م بتوقيت أبوظبي
الغذاء الصحي يقاوم نزلات البرد في الشتاء
مع قدوم الشتاء نصحت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي بتناول الغذاء الصحي لمقاومة نزلات البرد في فصل الشتاء.
كما نصحت بضرورة الالتزام بثلاث وجبات في اليوم (إفطار، غداء، عشاء) بمدة لا تقل عن 5 ساعات بين كل وجبة وأخرى، مع وجبات خفيفة من الفاكهة أو الخضراوات كل ساعتين أو ثلاثة.
وحذرت من تجاهل وجبة الإفطار أو القيام بإدماج وجبتي الإفطار والغداء في وجبة واحدة، لأن هذه الطريقة تؤدي إلى تناول الكثير من الطعام ومن ثم زيادة في الوزن.
كما شددت المؤسسة على ضرورة الابتعاد عن الدهون وتقليل النشويات والسكريات وشرب المياه (من 8 إلى 10 أكواب) يوميا، مع الإكثار من شرب السوائل مثل اليانسون والشاي والكركديه والنعناع والقرفة والزنجبيل وتحليتها بقليل من السكر أو بدون سكر.
ونصحت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي بإعداد مشروب صحي ومفيد في الوقاية من نزلات البرد وزيادة مناعة الجسم وهو اليانسون بالليمون، ومكوناته هي:
- ملعقة ينسون
- ملعقة عسل أبيض
- عصير ½ ليمونة طازجة
- ماء مغلي
طريقة التحضير:
نضع اليانسون في كوب ثم نقوم بإضافة الماء المغلي حتى نصف الكوب، ونقوم بتقليب الخليط جيدا، وتغطيته لبضع دقائق، ثم نضيف مياه فاترة ونحليه بالعسل الأبيض ونضع عليه عصير الليمون.
كانت هذه تفاصيل خبر قاوم نزلات البرد بالغذاء الصحي واليانسون بالليمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.