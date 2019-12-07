هرمون الذكورة يساعد على تحسين العلاقة الزوجية للمرأة، بعد انقطاع الطمث

دراسة علمية نشرت في مجلة The Lancet Diabetes & Endocrinology، أكدت أن هرمون التستوستيرون «الذكورة»، يساعد على العلاقة الزوجية للمرأة بعد انقطاع الطمث، ووجد الباحثون أنه يمكن استخدام هذا الهرمون لعلاج انخفاض الرغبة الجنسية عند النساء، في منتصف العمر.

وقالت الدراسة إنه بمراجعة التجارب الـ 36 التي أجريت لفهم التأثير المحتمل للهرمونات على تحسين الحياة الجنسية للنساء اللاتي تعرضن لانقطاع الطمث، توصل فريق البحث إلى أن هرمون التستوستيرون مفيد للمرأة في هذه الفترة؛ لأنه يساعد على تحسين قوة العضلات، والمزاج، ووظيفة التمثيل الغذائي.

واستعرضت الدراسة الحالية النتائج من عام 1990 إلى 2018، وفحص فريق الباحثين كيف أثّر علاج هرمون التستوستيرون على الوظيفة الجنسية (إلى جانب عوامل أخرى مثل صحة القلب والأوعية الدموية والإدراكية والعضلية الهيكلية)، وذلك لتحديد التأثير المحتمل للهرمون على مزاج المرأة، وملامح الدهون، وكثافة الثدي ونمو الشعر، وتم التأكيد على أنه لم يكن له أية فوائد لإدراك المرأة، أو كثافة العظام، أو قوة العضلات، أو تكوين الجسم.

وقالت البروفيسورة سوزان ديفيز، الكاتبة البارزة، بالدراسة من جامعة موناش في أستراليا، إنه قد تمكن الباحثون أيضاً من إثبات أن النساء اللائي خضعن لعلاج التستوستيرون، لا يتعرضن لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل: النوبة القلبية، أو السكتة الدماغية، ومع ذلك؛ فإن القليل من الآثار الجانبية الطفيفة التي لوحظت في المشاركات، كانت تدهور الدهون، وزيادة مستويات الكولسترول منخفض الكثافة، وانخفاض مستويات الكوليسترول عالي الكثافة.

وقال دكتور طارق لطفي علي، استشاري الأمراض الباطنة، السكر، الغدد الصماء، إن لهذا الهرمون فوائد كثيرة للمرأة، منها:

- لهذا الهرمون مستقبلات في الجهاز العصبي، وهي أساس تحفيز الرغبة الجنسية، والميل نحو الجنس الآخر.

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- هرمون التستوستيرون ضروري؛ لتحفيز المشاعر والعواطف، مثل: الحب، والسعادة، والثقة بالنفس.

- له دور هام في المحافظة على العظام في مرحلة سن اليأس.

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