زيت السمك يخفّف متلازمة فرط النشاط لدى الشباب

قالت نتائج دراسة جديدة إن تناول مكملات أوميغا3 (زيت السمك) يحسن أعراض متلازمة نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الشباب والمراهقين. وأظهرت الدراسة التي أجريت في كينجز كوليج بلندن أن أعراضاً مثل الاندفاع وعدم الانتباه تقل بشكل كبير، ما يؤدي إلى تحسن الوظائف المعرفية لدى الشباب الذين تم تشخيص متلازمة نقص الانتباه وفرط النشاط لديهم.

وبحسب مجلة "ترانسليشن سيكاتري" التي نشرت الدراسة اعتمدت تجربة فريق البحث على مشاركة 92 شاباً ومراهقاً أعمارهم بين 6 و18 عاماً، وتناولوا خلال التجربة جرعات كبيرة من مكملات أوميغا3 لمدة 12 أسبوعاً.

وأظهرت التجربة أن ارتفاع مستوى دهون أوميغا3 في الدم لدى من كانت منخفضة لديهم ارتبط بتحسن أعراض متلازمة نقص الانتباه وفرط النشاط.

وتلعب دهون أوميغا3 أدواراً هاماً في وظائف خلايا الجسم وخاصة خلايا الدماغ، وعملية توصيل الإشارات العصبية.

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