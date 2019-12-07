مرض السكر يؤثر علي خلايا الدماغ

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن ارتفاع السكر المتكرر يسرّع من تدهور القدرات المعرفية، بسبب عدم قدرة الخلايا على امتصاص الجلوكوز نتيجة ضعف إنتاج الأنسولين. ودعت الدراسة التي أجريت في إمبريال كوليج بلندن مرضى السكري إلى مراقبة نسبة السكر بالدم جيداً، لأن عدم ضبط السكر يؤدي إلى تلف بعض خلايا الدماغ.

ونُشرت الدراسة في مجلة "ديابيتولوجيا" المتخصصة في أبحاث السكري. وقام فريق البحث بمتابعة أكثر من 5 آلاف شخص لمدة 10 سنوات، وكان أكثر من نصفهم مصاب بالسكري.

وأظهرت النتائج أن المشاركين في الدراسة من المصابين بالسكري تعرّضوا لتدهور في القدرات المعرفية بمعدل أسرع من الآخرين، علماً بأن هذا التدهور يحدث بدرجة ما نتيجة التقدم في العُمر.

وحثّت توصيات الدراسة المصابين بالسكري على اتباع الإجراءات التي تحفّز القدرات المعرفية للدماغ، مثل ممارسة التمارين الرياضية، وتعلّم مهارات جديدة، إلى جانب مراقبة نسبة السكر وضبطها جيداً.

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