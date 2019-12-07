أسرع وأفضل الطرق لتحقيق شعرٍ طويل بوقتٍ قصير

السبت 7 ديسمبر 2019

هل شعرك قصير أو متوسّط الطول وتريدينه أن يصبح أطول بوقتٍ قصير؟



إليكِ أسرع وأفضل الطرق لتحقيق ذلك:

حسّني نظامك الغذائي

يكشف خبراء التجميل أنّ النظام الغذائي الغني بمزيج من البروتينات والعناصر الغذائية يمكنه تحسين صحّة شعرك ومنعه من التكسّر بسهولة. ومن أهمّ المأكولات التي يمكن تناولها لتغذية الشعر هي تلك الغنية بزيوت الأوميغا 3 وأهمها سمك السلمون واللوز.

ولكن، لا يجب أن تبالغي في اتباع حمية غذائية محدّدة لأنّ ذلك يمكنه أن يؤثّر سلبياً على صحّة شعرك بسبب التغييرات الفجائية الكبيرة بالإضافة إلى مستوى هورمونات الذي يتأثر مع تغيير النظام الغذائي.

صفّفي شعرك بشكلٍ أفضل

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من المعلوم أنّ الحرارة تؤذي الشعر، ولذلك، فإنّ التخفيف من تصفيف شعرك على مكواة الشعر إلى 3 مرّات في الأسبوع فقط يمكنه تحسين صحّة شعرك.

كما يفضّل تخفيف تعرّض الشعر لأشعّة الشمس المباشرة لأنّها تجفّف الشعر.

وينصح خبراء التجميل أيضاً بوضع ماسك مغذّي مرّة في الأسبوع على الشعر لإبقائه صحياً قدر المستطاع.

جرّبي الفيتامينات والموادّ المنعّمة

الأرجنين وزيت السمك والبيوتين والفيتامين سي، يساعدون في إنتاج أنزيمات وهورمونات يمكنها المساعدة على إطالة الشعر.

ابتعدي عن التوتر

يؤكد خبراء التجميل أنّ التوتر يؤثر على صحّة الشعر لأنّكِ عندما تتوتّرين، يقوم جسمك بإفراز مادّة الكورتيزول التي تسبّب حبّ الشباب والتهاب البشرة ومشكلات في الشعر.