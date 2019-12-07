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شكرا لقرائتكم خبر عن يجب أن تكثروا من تناول الرمان.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بمشاكل في المعدة ومنها التدخين، والإكثار من تناول المسكنات، والأطعمة مرتفعة الدهون، والكحوليات، وعدم أخذ القسط الكافي من النوم.
ويقول د.محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة أن ممارسة هذه العادات الخاطئة تتسبب في شعور الشخص بالميل للقيء وعدم الرغبة في تناول الطعام، والألم بالمعدة ما يتسبب في تناول المسكنات التي تؤدى إلى حدوث تهيج في بطانة المعدة، وقد يصل الأمر للإصابة بالتسمم.
ويؤكد أن اللجوء لاستخدام المواد والمنتجات الطبيعة في حل هذه المشاكل هو الحل الأمثل، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات مؤكدة دور الرمان في ذلك، حيث أشارت هذه الدراسات إلى أن تناول الرمان يحد من تهييج بطانة المعدة ويقلل من فرص الإصابة بالقرح، وذلك يرجع إلى أنه يعمل على إنتاج العوامل الوقائية ومضادات الالتهاب، وتنظيم انزيمات الكبد والكلى.
وينصح د.محمد، بضرورة تناول ثمرة من الرمان أو عصيره لأنه يحتوي على مركبات تحد من تكوين الدهون، ولذلك ينصح بتناوله بشكل يومي وذلك للحفاظ على صحة المعدة.
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