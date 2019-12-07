شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسرع وصفة لاذابة الشحوم بالماء الدافئ والليمون والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019

أثبتت الدراسات الطبيّة الحديثة قدرة الماء النقي على علاج العديد من المشاكل الصحية، إذ أنّ شرب الماء بانتظام بشكل يومي يحمي الجسم من الجفاف وينقيه من الأمراض وينشط خلاياه، لذا ينصح بشرب ما يقارب 8 أكواب من الماء يومياً على فترات وخاصة على الريق في الصباح الباكر، لضمان الحفاظ على رطوبة خلايا الجسم وقيامها بوظائفها الحيوية بالكفاءة المطلوبة. وقد حذرت الدراسات من شرب الماء البارد على الريق لأنّه يفقد الجسم الكثير من المزايا الصحيّة للماء، ويفقد الماء الكثير من المعادن الضرورية لصحة الجسم، كذلك تشير الدراسات إلى ضرورة تجنب شرب الماء خلال الوجبات أو قبلها أو بعدها بشكل مباشر لأنّ ذلك يتسبب في عسر الهضم ومشاكل عديدة في الجهاز الهضمي، لذا يجب تقسيم شرب الماء على فترات ولكن بعيدة عن وقت تناول الوجبات الرئيسة حتى يستفيد الجسم من الماء بالشكل الصحيح.



وبالمقابل فإنّ شرب الماء الساخن أو الدافئ المائل إلى السخونة هو الأكثر فائدة للجسم وخاصة على الريق صباحاً، سواء كان ذلك في فصل الصيف أو في فصل الشتاء، لذا ينصح بشرب ما يقارب 4 أكواب من الماء الدافئ صباحاً على الريق وعدم تناول أي طعام بعده لمدة ساعة تقريباً، وإذا استصعب الفرد تناول 4 أكواب متتالية في بداية الأمر يجوز شرب كوب واحد مبدئياً ثم زيادة الجرعة تدريجياً حتى يتعود الجسم على الكمية المطلوبة لما لها من فوائد صحية عديدة نجملها فيما يلي:

فوائد شرب الماء الساخن على الريق تطهير الجهاز الهضمي وزيادة الطاقة فيه وتحسين عملية الهضم وتليين الأمعاء ومنع الإمساك، كذلك تنقية جهاز المناعة من السموم والفضلات الأيضيّة المتراكمة فيه. تخفيف الآلام العامة في الجسم كآلام الأعصاب والمفاصل والعظام، ... الخ. علاج مرض فقر الدم " الانيميا ". علاج اضطرابات الأمعاء؛ كالإمساك والإسهال والدوسنتاريا. يفيد الماء في علاج التهابات المفاصل الروماتزمية وعلاج بعض حالات الشلل. يساعد في علاج التهابات الحلق واللوزتين ويوقف السعال، ويفيد في علاج مشاكل الجهاز التنفسي كالربو التحسسي الشعبي. يساعد على إنقاص الوزن الزائد ومحاربة السمنة. يعالج مرض التهاب السحايا والسل الرئوي. يعالج الالتهابات البكتيرية في المسالك البولية وينشط الكلى ويمنع تشكل الحصى وترسبات الأملاح فيها. يفيد شرب الماء الساخن في علاج أي مشاكل تتعلق بالعين أو الحنجرة أو الأذن. تعالج بعض مشاكل القلب كسرعة خفقان القلب والجلطات. تعالج المشاكل العصبية والتشنجات ومرض الصرع. تفيد في علاج حموضة المعدة الزائدة " فرط الحموضة "، وكذلك مشكلة التهاب غشاء المعدة. له أثر كبير في تسكين الصداع العادي والنصفي. خفض ضغط الدم وضبط مستوى السكر في الدم. تنظيم الدورة الشهرية لدى الفتيات. شرب الماء الساخن على الريق قد يفيد في علاج السرطانات بأنواعه، إذا تم الانتظام بشربه لعدّة شهور.

فوائد الليمون

يقول باحثون في كليلفلاند كلينك، إن شرب كوب واحد أو اكثر من الماء والليمون صباحا، وقبل تناول أي طعام له فوائد صحية جمة، منها أنه يساعد عملية الهضم، حيث تساعد الأحماض الموجودة في الليمون، على تدعيم أحماض المعدة.

فوائد الليمون للمعدة. يمكن أن يساعد الليمون على تخفيف مشاكل الهضم , وذلك عند شربه ساخنا , حيث يمكن أن يعمل على تخفيف أعراض مثل , الغثيان وعسر الهضم والانتفاخ , وسوف يساعد هذا المشروب الساخن البطن على الشعور بالراحة إذا تم تناوله بشكل منتظم , ويساعد أيضا على تنظيم الإخراج من المعدة بشكل أكثر كفاءة. ويعمل أيضا الليمون كمنق للدم , ويساعد عصير الليمون على تنشيط الكبد عن طريق تحفيز الكبد على إنتاج الصفراء , ويمكن أن يكون لعصير الليمون دور كبير في علاج مشكلة الإمساك.

ويمكن أيضا لعصير الليمون أن يعمل على التخلص من غازات المعدة من خلال تأثير حامض الماليك الموجود في الليمون على الحد من الآثار السلبية للإنزيمات التي تساهم في حدوث الغازات. وهناك العديد من الصور من أجل استخدام الليمون لمقامة الإضطرابات الهضمية , منها شرب عصير الليمون الساخن بعد إضافة ملعقة عسل إذا رغبت , ويفضل أن تتناول عصير الليمون على الريق وقبل الإفطار بنصف ساعة على الأقل. ويمكن أيضا استخدام عصير الليمون مع قليل من زيت الزيتون في السلطة , وهناك طريقة أخرى للتخلص من مشكلة عسر الهضم , وهي عصر نصف ليمونة وإضافة كمية صغيرة من بيكربونات الصوديوم , ثم تقليبها وتناولها. وهناك طريقة أخيرة للتخلص من مشاكل اضطرابات المعدة , وهي إضافة عصير الليمون إلى شراب النعناع والزنجبيل.

فوائد الليمون للبشرة

يمكن أن يلعب الليمون دورا كبيرا في الحفاظ على صحة البشرة , حيث نجده تقريبا القاسم المشترك في الكثير من العلاجات الموضعية للبشرة , فهو غني بفيتامين ج الذي يعمل على إنتاج الكولاجين , وحامض الستريك الموجود بالليمون يعمل على التخلص من حبوب الشباب وبثور الوجه ومبيض للبشرة ومزيل لبقع الوجه , واحتوائه على مضادات الأكسدة تجعله مطهرا ممتازا للبشرة , حيث يعمل الليمون على التخلص من السموم التي تتعرض إليها بشرتنا يوميا. لذلك فهو يمكن استخدامه في علاج كثير من مشاكل البشرة , ولكن يفضل الابتعاد عن الشفاة والعيون.

واستخدام عصير الليمون مرة واحدة يوميا قبل النوم على مدار أسبوع أو أسبوعين , سيخلصك من كثير من مشاكل البشرة , ويمكن استخدامه بكثير من الطرق للحفاظ على البشرة , فإذا كانت بشرتك حساسة لحامض الستريك , فإنه يمكنك نخفيفه بالماء قبل وضعه على بشرتك من خلال قطعة قطن وتمريرها على الجلد , ويفضل أن تتم هذه العملية قبل النوم , أو على الأقل عدم التعرض لأشعة الشمس بعدها , وفي الصباح أشطف وجهك بالماء البارد , وتكرر هذه العملية يوميا حتى التخلص من البثور والهالات السوداء والكلف.

يمكن أيضا استخدام قناع الليمون , عن طريق خلط كميات متساوية من الليمون والعسل وزيت الزيتون , ويوضع هذا المزيج على الوجه والرقبة , ويترك على الجلد ليجف تماما , ثم يشطف بالماء البارد. أما بالنسبة للتخلص من خلايا الجلد الميتة , فيمكن عصر ليمونة وإضافة ملعقة من السكر إليها , ثم إضافة كمية صغيرة جدا من الماء , وتمريرها على الوجه باستخدام قطعة قطنية. أما بالنسبة للتخلص من تجاعيد الوجه , فيمكن عمل قناع من عصير الليمون مع العسل وقطرة من زيت اللوز الحلو , ويوضع القناع على الوجه لمدة 20 دقيقة , قبل شطفه بالماء.

أما بالنسبة لفوائد الليمون للبشرة الدهنية , فهو يعمل على تقليل الدهون بالبشرة , ويمكن استخدامه لعلاج البشرة الدهنية عن طريق وضع نحو 10 ملاعق من اللبن الخام (غير المغلي) في جفنة صغيرة , ثم إضافة عصير نصف ثمرة ليمون إلى الحليب , ستجد أن اللبن قد تخثر أو تجبن , فإذا لم يكن قد تخثر فيوضع جزء آخر من عصير الليمون , ثم يؤخذ منه بقطعة قطنية ويمسح بها الوجه واليدين , وتترك حتى تشعرين بجفاف الحليب من على اليد , ثم شطف الوجه واليدين بالماء الدافئ.

ويمكن استخدام الليمون أيضا لعلاج تقشف وجفاف الأقدام , وذلك عن طريق خلط 6 أكواب من المياه الدافئة , إلى 3 أكواب من عصير الليمون , وكوب واحد من اللبن , مع ملعقتين من القرفة , ثم دلكي قدميك بالخليط أثناء التدليك بالحجر. ثم اشطفي قدميك بالماء الدافئ حتى تجف , ويمكن ممارسة هذا الأمر كل أسبوع.

فوائد الليمون للشعر

لا تقتصر فوائد الليمون للجسم على تناوله, وإنما أيضاً يمكن استخدامه بشكل خارجي. فينصح الدكتور "دونالد لو" في كتابه "أعشاب للطهي والشفاء" باستخدام عصير الليمون للوقاية من تساقط الشعر وتنظيفه , فهو غني بمحتواه من فيتامين ج وحامض الستريك. وقد استخدم الليمون منذ سنوات بعيدة في علاج الشعر , فهو يعمل على تقوية جذور الشعر , ويجعله أكثر كثافة , ومرطب طبيعي للشعر , ويعمل أيضا على التخلص من مشكلة الشعر الدهني بتنظيم الغدد الدهنية في فروة الرأس عن طريق فيتامين ج.

بشكل عام , يمكن استخدام عصير الليمون لحماية الشعر عن طريق استخدام عصير الليمون للشعر بهذه الطرق:

لترطيب الشعر: من أجل ترطيب الشعر المتقصف باستخدام الليمون , يمكن ترطيب الشعر بالليمون عن طريق مزج ثلاثة أرباع كوب من زيت الزيتون مع نصف كوب من العسل مع 3 ملاعق من عصير الليمون , ثم يستخدم هذا الخليط على الشعر الرطب , مع تغطية الرأس بكيس بلاستيكي نحو نصف الساعة , قبل غسيله بالشامبو. لتفتيح الشعر: يمكن إضافة نصف كوب من عصير الليمون إلى كوب ونصف من الماء , ثم استخدامه للشعر , ويفضل أن يوضع هذا الخليط في زجاجة رش , ثم رش شعرك به , والجلوس في الشمس نحو نصف ساعة.

لتساقط الشعر:

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يمزج عصير الليمون مع حليب جوز الهند , ويدلك به الشعر مرة واحدة أسبوعيا.

لقشرة الرأس: تمزج 3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون مع بيضة واحدة , ثم تدليك الشعر بهذا المزيج وتركه نحو ساعة على الشهر , ويكرر هذا الأمر يوميا لمدة شهر.

للشعر الدهني: يمكن مزج عصير الليمون المستخلص من ثمرتين من الليمون إلى نحو لتر من الماء , وشطف الشعر بهذا المزيج يساعد على التخلص من مشكلة الشعر الدهني.

فوائد الليمون مع الماء في التخسيس. واحدة من أهم فوائد الليمون وهو أنه يمهد الطريق لتقليل الوزن بشكل أسرع , حيث يقول خبراء التغذية أن الإنسان العادي بحاجة إلى شرب نحو ربع لتر من ماء الليمون يوميا للحفاظ على جسمك , أما إذا كنت بدينا وتريد انقاص وزنك , فعليك بشرب نحو نصف لتر يوميا من ماء الليمون , حيث أن الجسم يحتاج إلى السوائل بكثرة للتخلص من الدهون الزائدة , فعلى سبيل المثال , فإن الكلى تختزن الدهون بها إذا لم تكن تحصل على ما يكفيها من السوائل بشكل يومي. وتحتاج أيضا إلى الماء في طرد السموم من الجسم من خلال العرق والبول , وهذا ما يسمح بأن تتحول الدهون إلى طاقة , وحينها يمكنك حرق هذه الدهون بسهولة عن طريق ممارسة الرياضة , ويفضل أن تكون المياه فاترة بعض الشيء , ليست باردة . وهذا يأتي عن طريق شرب ماء الليمون بدلا من الماء منفردا , حيث يساعد على فقدان الوزن وتنحيف جسمك , بالإضافة إلى أنه يضيف فيتامين ج كمصدر له.

فوائد الليمون لمرضى السكري. يمكن تناول عصير الليمون للمساهمة في تنظيم مستوى السكر بالدم عن طريق تنظيم الهضم بالمعدة , والعمل على الهضم الجيد للدهون والكربوهيدرات , كما أنه قد وجد أيضا أن مستويات فيتامين ج عند مرضى السكري منخفضة للغاية , وذلك لأن مستويات السكر العالية تعوق امتصاص هذا الفيتامين في الخلايا , ومن المعروف أن فيتامين ج هو مضاد طبيعي للأكسدة , يعمل على الوقاية من كثير من الأمراض مثل السرطان وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب , وهو مهم أيضا في الوقاية من حالات العدوى وتجاعيد الجلد.

ويعمل فيتامين ج أيضا على زيادة إنتاج الكولاجين , ومن المعروف أن الكولاجين مادة ضرورية جدا لمرونة الجلد وقوة العظام والغضاريف وسلامة الأوعية الدموية. كما أنه يقلل أيضا من مستويات السكر بالدم , ويمكن القول بأن الحصول على أكثر من 1 جم يوميا من فيتامين ج يساعد على خفض مستوى السكر بالدم. كما أنه ايضا يعمل على زيادة نشاط الأنسولين وبالتالي يعمل على تحسين مستويات السكر بالدم , بجانب أنه يعمل على تقليل الدهون الكولسترول ومستويات الدهون الثلاثية بالدم.

ويقول الدكتور "مصطفى نوفل" , رئيس قسم علوم التغذية الراحل بجامعة الأزهر , أن الليمون يحتوي على مركب يطلق عليه "الفايتو بكتين" وهو مركب له تأثير فعال في خفضه لمعدل امتصاص الجلوكوز في الجسم , مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الإنسولين , وهو ما قد يساعد مرضى السكر على سهولة تنظيم الهضم وتقليل خطورة ارتفاع جلوكوز الدم.

ما فائدة الليمون في علاج السرطان. يحتوي الليمون على مركبات الفلافونويد مثل الإيروسيترن والهيستبريدين , وهي مركبات تعمل على الوقاية من السرطان , ومن المثير للانتباه , أنه في وجود فيتامين ج , فإنه تزيد الفائدة الصحية للفلافونويد المضاد للأورام بنسبة 100% . وتحتوي ثمار الليمون أيضا على مركبات الليمونويد , وترجع فائدة هذه المركبات إلى تنشيطها لإنزيم الجلوتاثيون في الجسم وهو الإنزيم الرئيسي المزيل لسمية المواد الضارة , والمرتبطة بتكوين بعض الأورام.

فوائد الليمون للحامل. يوجد بالليمون نسبة ممتازة من حامض الفوليك الذي تحتاجه الحمل أثناء فترات حملها , حيث أن نقص هذا الفيتامين في غذاء الحامل قد يسبب بعض التشوهات العصبية للطقل. بجانب هذا أيضا , فإن الحمضيات مثل الليمون والبرتقال و الكيوي , تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ج , ومن المعروف أن فيتامين ج من أهم الفيتامينات التي تحتاجها الأم أثناء حملها , حيث يعمل على مقاومة العدوى , وأيضا بحسب موقع "بيبي سنتر الطبي" , فإنه ضروري ايضا لصنع الكولاجين , وهو بروتين يعمل على نمو الغضاريف والأوتار والعظام والجلد عند الجنين , كما أن نقص فيتامين ج يعيق نموه العقلي , وكذلك فإن فيتامين ج يساعد الجسم على امتصاص الحديد.

ما فائدة الليمون لضغط الدم. يمكن أن يقلل استهلاك فيتامين ج من ضغط الدم المرتفع , ويعمل أكسيد النيتريك على استرخاء الأوعية الدموية , وهو ما يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع , كما أنه يحتوي أيضا على البوتاسيوم , حيث يعمل البوتسيوم على الحفاظ على مستوى ضغط الدم من خلال عمله على توازن السوائل داخل الجسم , وهو أيضا ما يساهم في علاج مشكلة ارتفاع ضغط الدم.

فوائد الليمون لإزالة الشعر. يمكن أن يساهم الليمون في إزالة الشعر الزائد عن طريق صنع عجينة لاصقة من السكر والليمون , وذلك عن طريق تسخين ملعقتين من السكر في مقلاة لمدة 20 ثانية , ثم إضافة ملعقة من عصير الليمون والتقليب لمدة دقيقة , ثم ترك العجينة لتبرد , ويمكن استخدام هذه العجينة للتخلص من الشعر الزائد في المناطق الحساسة , كما يمكن الاحتفاظ بها في قطعة من القماش.

فوائد الليمون للأسنان

يستخدم عصير الليمون في العناية بالأسنان , حيث يمكن المساعدة على التخلص من آلام الأسنان , كما يمكن المضمضة بعصير الليمون لوقف نزيف اللثة , ويمكن استخدام الليمون في العناية بالأسنان , عن طريق المضمضة بعصير الليمون , أو إضافة قطرة من عصير الليمون إلى فرشاة الأسنان عند غسيل الأسنان بالمعجون.

فوائد الليمون للزكام.

يشتهر الليمون كأحد أشهر العلاجات لنزلات البرد والزكام والتهاب الحلق والسعال , حيث يحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين ج , ويمكن أن يوفر الليمون نحو 80% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين ج , وقد أظهرت الدراسات , أن فيتامين ج فعال جدا في تعزيز جهاز المناعة , ويعمل أيضا على تشجيع الجسم على إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء التي تعمل على مقاومة فيروسات الأنفلوانزا. كما يعمل عصير الليمون على علاج الحنى الناشئة من البرد. ويمكن استخدامه كعلاج للزكام , عن طريق إضافة عصير الليمون إلى الشاي الأخضر أو الشاي الأسود.

فوائد الليمون للأظافر. يعمل الليمون على زيادة لمعان الأظافر , وجعلها أكثر نظافة , ويمكن استخدام مزيج من ملعقتين من عصير الليمون وملعقة من معجون الأسنان , ثم استخدام فرشاة صغيرة لتنظيف الأظافر بها , ثم تترك نحو دقيقة قبل شطفها بالماء الدافئ.

طريقة الليمون والماء الدافئ للتخسيس

اسرع وصفة لاذابة الشحوم بالماء الدافئ و الليمون تخسيس صحة و جمال هي طريقة

المكونات

نصف ثمرة ليمون

كوب ماء دافئ ( مسخن )

الطريقة

نمزج عصير الليمون مع الماء و يشرب على الريق و قبل الافطار ب 45 دقيقه .

ولنتائج افضل يفضل شربه مرتين كاضافه بعد وجبتي الغذاء و العشاء .