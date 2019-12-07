أسباب ضيق التنفس أثناء النوم وعلاجه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التعرض إلى الإصابة بضيق التنفس أثناء النوم من المشكلات الناتجة عن الاضطرابات أثناء فترة النوم، وقد يحدث ضيق التنفس نتيجة الكثير من الأسباب ومن أهمها التوتر والأرق والإرهاق خلال اليوم، وأيضا يرجع إلى الكثير من الأسباب الأخرى الصحية، والتي تعوق النوم بشكل طبيعي خلال فترة الليل، وفيما يلي نتعرف على أسباب ضيق التنفس أثناء النوم وأعراضه وأهم طرق العلاج.

أسباب ضيق التنفس أثناء النوم: الإصابة بالالتهابات في الجهاز التنفسي والإصابة بالربو.

الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

التعرض إلى الشخير الذي يتسبب في ضيق التنفس.

تناول الطعام قبل النوم مباشرة، ما يضغط على المعدة والحجاب الحاجز.

السمنة والوزن الزائد يؤديان إلى الضغط على الحجاب الحاجز والرئتين، ما يتسبب في ضيق التنفس أثناء النوم.

الإصابة بالقصور في القلب وصعوبة ضخ القلب للدم بالشكل الطبيعي.

الإصابة بالحساسية تتسبب في ضيق التنفس أثناء النوم، ومنها حساسية حبوب اللقاح.

كثرة التدخين أثناء فترة النهار.

التوتر والقلق الدائمان والضغط النفسي والعصبي. أعراض ضيق التنفس أثناء النوم: صعوبة النوم.



الاستيقاظ المفاجئ مع وجود الصداع.

الاستيقاظ المفاجئ مع الإصابة بالالتهاب في الحلق.

الشخير الدائم أثناء النوم.

الإصابة بآلام الصدر.

سرعة التنفس وضربات القلب.

الشعور بالدوخة.

السعال المزمن والمستمر.

الشعور بالتعب والإرهاق خلال فترة النهار.

علاج ضيق التنفس أثناء النوم: من الواجب في البداية التوجه إلى الطبيب للتعرف على الحالة المرضية التي تتسبب في الإصابة بالضيق في التنفس أثناء النوم وهذا من خلال فحص القلب والرئتين ومجرى الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الأشعة السينية، وهذا حتى يتم وصف العلاج المناسب.

من المهم الحرص على الراحة والتخلص من التوتر والقلق أثناء النهار للتخلص من مشكلة ضعف التنفس أثناء النوم.

يجب أن تكون تهوية الغرفة جيدة عند اللجوء إلى النوم.

يجب التخلص من الوزن الزائد والدهون الزائدة بالجسم، والتي تتسبب في الإصابة بالضيق في التنفس.

إذا كان المريض من المدخنين يجب عليه الإقلاع عن التدخين.

عند النوم يجب أن يكون مستوى الرأس والصدر أعلى من بقية الجسم، وهذا للتقليل من الضغط على الجهاز التنفسي.

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