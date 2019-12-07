شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسعى لإنتاج مصل للإيبولا باستخدام فيروس مصطنع خال من السموم القاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة من الباحثين في جامعة طوكيو أنها ستبدأ دراسة في وقت لاحق من هذا الشهر حول مصل لمكافحة فيروس ايبولا القاتل، وهي الدراسة الأولى من نوعها في اليابان. وأوضحت المجموعة أنها تسعى لإنتاج مصل باستخدام فيروس مصطنع خال من السموم القاتلة. Advertisements ويعتقد أن المصل الجديد الذي طوره البروفيسور ياشيهيرو كاواوكا من معهد العلوم الطبية بجامعة طوكيو وعدد آخر من الباحثين سيكون له آثار جانبية أقل مقارنة بالأمصال التى تنتج في الخارج وفقا لما أعلنه المعهد. وقال الباحثون إنهم يهدفون لتطوير مصل مضاد للايبولا يمنع مزيدا من موجات تفشى المرض القاتل في القارة الافريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تسعى لإنتاج مصل للإيبولا باستخدام فيروس مصطنع خال من السموم القاتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.