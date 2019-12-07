شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ثلث مرضى سرطان الرئة يعانون من الإكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة طبية جديدة بأن حوالي ثلث المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بـ سرطان الرئة يعانون من أعراض الاكتئاب المتوسطة إلى الشديدة.

وبالنسبة لكثيرمن هؤلاء المرضى - خاصة أولئك الذين يعانون من أعراض حادة - يحدث الاكتئاب في مزيج من مستويات عالية من القلق، والإجهاد الناجم عن الصدمة، وضعف الأداء اليومي وألم كبير وأعراض جسدية أخرى.

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وقالت الدكتورة " باربرا أندرسن" الأستاذ في جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة :"تشير النتائج إلى أن الأطباء بحاجة إلى فحص مرضى سرطان الرئة بحثًا عن الاكتئاب ثم العمل على إحالة المرضى للحصول على الرعاية".

وأضافت "قد يكون لدى بعض أطباء الأورام عقلية تقول: أنت مكتئب، فأنت قد تكون مصاب بسرطان الرئة".

وتابعت :" المرضى الذين يعانون من أعراض الاكتئاب المعتدلة أوالشديدة هم أكثر عرضة لأن يكون لديهم نوعية حياة أقل ونتائج مرضية أسوأ مقارنةً بأولئك الذين تم تشخيصهم أيضًا بسرطان الرئة، ولكن مع أعراض اكتئابية خفيفة أو بدون هذه الأعراض .