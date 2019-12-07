السبت 7 ديسمبر 2019

أكثر ما يهم الفتاة ويلفت الأنظار حولها هو شعرها، لذلك من الضروري أن تحافظ عليه وتعتني به، لكن العناية بالشعر والمحافظة على مظهره الصحي أمر دقيق ويتطلّب المتابعة الدائمة، خاصة إن كنت من محبّات الإطلالات الأنيقة والشعر المصفف.



لذلك إليك أفضل الحيل والأساليب للعناية بالشعر وتصفيفه، هذه الأسرار لن يبوح بها مصفف الشعر، لتتألّقي دائماً بفروة صحية مفعمة بالحيويّة من دون الجلوس والإنتظار لساعات في صالونات التجميل:

1- الشعر المتسخ والذي بحاجة ماسة للاستحمام هو الأفضل لتطبيق أجمل التسريحات، بسبب زيوته التي تساهم في تثبيته ومنحه اللماعية التي تتطلّبها التسريحة.

لذلك، وفي اليوم الذي تشعرين بأن شعرك بحاجة ماسة للاستحمام هو اليوم الذي يمكنك فيه اعتماد أجمل التسريحات المرفوعة لإطلالة متألقة وناجحة تبرز جمالك.

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2- المياه المالحة لشعر مموّج وساحر بشكل طبيعي، فالسرّ وراء الشعر المموّج بالتدرّجات الخفيفة يكمن في المياه المالحة التي تعطيه رونقاً مميّزاً.

لذلك كل ما عليك فعله بعد الاستحمام اعتماد القليل من ملح المطبخ وإضافته في المياه أثناء غسل شعرك، وبعد الانتهاء سرّحيه جيداً واتركيه كما هو على طبيعته وتمتّعي بإطلالة عصرية وجميلة.

3- تطبيق الخلطات الطبيعية في المنزل من خلال اعتماد خلطة الزيوت الطبيعية للشعر الجاف وخلطة الجرجير للشعر الخفيف والقليل من الخل لمعالجة القشرة وغيرها من الخلطات التي بالفعل تفيد فروة الرأس وتعالج مشاكلها.

لذلك لست بحاجة أحياناً لشراء الكريمات الكيميائية بل اكتفي بهذه الخلطات الطبيعية التي استعانت بها جداتنا للمحافظة على شعر جميل وصحي آنذاك.

4- تطبيق صبغات الشعر في المنزل، صحيح أن تطبيق صبغة الشعر في المنزل أمر ملبك لكن إعادة تلوين الجذور فقط ليس بالأمر المستعصي، لذلك، اعتمدي صبغة شعرك الكاملة في صالونات التجميل وانسي أمرها بعد ذلك، بل لازمي منزلك وطبّقي صبغة الجذور باللون القريب من شعرك لأن الأخيرة سهلة وتمتصّ اللون بسرعة لتحصلي على تموّجات شعرك بشكل جميل وعفوي.