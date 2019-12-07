ما هي أشهر المسببات لألم المعدة؟

السبت 7 ديسمبر 2019

تعتبر آلام المعدة أحد أشهر الآلام التي يعاني منها الأشخاص في مراحل متقدمة من حياتهم وخلال حياتهم اليومية وبشكل كبير جداً، فحتى الأطفال الرضع يشعرون بآلام المعدة في بعض الأحيان وما يترتب عليها أيضاً، وتختلف أسباب آلام المعدة وهي كثيرة جداً وقد تكون أسباباً مباشرة أو كأعراض وآثار جانبية لأمراض أخرى.



ومن أشهر المسببات لألم المعدة هو الأمراض الفيروسية والتي تتسبب بآلام خفيفة في المعدة وبالقيء والإسهال في بعض الأحيان كالإنفلونزا، كما تحدث آلام المعدة في أحيان أخرى نتيجة لتهيج المعدة أو كما تعرف بالقرحة كما أنّها قد تحدث بسبب مشاكل في المرارة في بعض الأحيان بحيث يظهر الألم بعد تناول الطعام، كما أنّها قد تحدث أيضاً نتيجة التسمم الغذائي في بعض الأحيان نتيجة تناول الطعام الفاسد أو نتيجة كثرة الغازات في الجهاز الهضمي أو نتيجة لجرثومة المعدة.

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وفي كثير من الأحيان لا تحتاج آلام المعدة إلى مراجعة الطبيب مع ضرورة التوجه إليه بشكل مباشر في حالات أخرى، فعند ظهور ألم من المفضل عدم تناول الطعام لبضع ساعات حتى زوال ألم المعدة وخصوصاً عند مصاحبة القيء لألم المعدة، وبعد بضع ساعات يمكن تناول وجبة خفيفة لا تحتوي على الزيوت أو أي أغذية ثقيلة على المعدة، كما أنّه من الممكن زيادة كمية السوائل التي تقوم بشربها خلال اليوم لتجنب ألم المعدة ومن الممكن شرب كمية قليلة من بعض المشروبات الساخنة أو بعض الأعشاب، والابتعاد عن شرب الكحوليات والكافيين والمشروبات الغازية، كما يمكن تناول بعض الأدوية التي تباع بدون وصفة طبية كالأدوية التي تساعد على هضم الطعام أو الأدوية التي تعمل على تخفيف الحرقة في حال وجودها، وفي بعض الحالات يجب التوجه إلى الطبيب للتأكد من عدم وجود أسباب تستدعي التدخل الطبي وتسبب ألم المعدة كحدوث القيء بشكل مستمر أو الإسهال لمدة تزيد عن خمسة أيام أو الإسهال أو البول المصحوب بالدم أو مصاحبة الحرارة لآلام المعدة أو تورم وانتفاخ البطن لأكثر من يومين ووجود ألم في مناطق معينة من البطن لأكثر من أسبوع، أو عند حدوث ألم مفاجئ وحاد في المعدة أو الإمساك أيضاً لفترة طويلة.

كما أن الأعشاب تساعد كثيراً في علاج آلام المعدة كالشاي بالنعناع أو بالزنجبيل وتدفئة البطن وعدم تركه مكشوفاً للهواء كما أنّه من الممكن زيادة تناول السوائل بشكل عام وخاصة الماء والابتعاد عن الأطعمة المقلية وتناول الطعام بشكل سليم عن طريق مضغ الطعام جيداً قبل تناوله وتناول كمية مناسبة من الطعام فإن الإكثار من تنول الطعام يؤدي إلى حدوث آلام تكون شديدة في بعض الأحيان في المعدة.