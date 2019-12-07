ما هي أغرب طرق الريجيم لفقدان الوزن!

السبت 7 ديسمبر 2019

كل يوم يظهر لنا أساليب جديدة وغريبة نوعا ما لفقدان الوزن، ولكن من أغرب طرق التخسيس ما ذكره موقع " medindia" من أنه مع كل مرة تلعق فيها طابع البريد تفقد 1/10 سعر حرارى.



وأضاف الموقع طبقا لدراسة علمية فإنه عندما تصطدم رأسك بالحائط تفقد 150 سعرا حراريا إذا قمت بذلك لمدة ساعة باستمرار. وتتوالى الحقائق العلمية الغريبة عن فقدان الوزن لنجد أنه إذا تناولت الطعام فى طبق لونه أحمر سيؤثر ذلك على شهيتك ويساعدك فى تناول طعام أقل، وبالتالى فقدان سعرات حرارية أسرع كما ذكرت دراسة علمية نشرها موقع " womenshealthmag" الطبى. وعلى جانب آخر، حذرت دراسة علمية أخرى أجريت بجامعة لافال بكندا، من التفكير لأنه قد يجعلك تكتسب وزن، وأرجعت السبب العلمى لذلك أنه عند التفكير كثيرا والتركيز يبدأ جسمك فى الإحساس بالجوع أكثر.

كل يوم يظهر لنا أساليب جديدة وغريبة نوعا ما لفقدان الوزن، ولكن من أغرب طرق التخسيس ما ذكره موقع " medindia" من أنه مع كل مرة تلعق فيها طابع البريد تفقد 1/10 سعر حرارى.

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وأضاف الموقع طبقا لدراسة علمية فإنه عندما تصطدم رأسك بالحائط تفقد 150 سعرا حراريا إذا قمت بذلك لمدة ساعة باستمرار. وتتوالى الحقائق العلمية الغريبة عن فقدان الوزن لنجد أنه إذا تناولت الطعام فى طبق لونه أحمر سيؤثر ذلك على شهيتك ويساعدك فى تناول طعام أقل، وبالتالى فقدان سعرات حرارية أسرع كما ذكرت دراسة علمية نشرها موقع " womenshealthmag" الطبى. وعلى جانب آخر، حذرت دراسة علمية أخرى أجريت بجامعة لافال بكندا، من التفكير لأنه قد يجعلك تكتسب وزن، وأرجعت السبب العلمى لذلك أنه عند التفكير كثيرا والتركيز يبدأ جسمك فى الإحساس بالجوع أكثر.

واعتمد الباحثون فى هذه الدراسة على مقارنة عينة تعرضت لمهام عقلية تنافسية، وعينة أخرى عاشت فى أحلام اليقظة الخاصة بها، واكتشفت الدراسة أن الذين احتاجوا للتفكير بشكل مكثف وشديد لحل المهام العقلية المطلوبة منهم تناولوا طعام أكثر بنسبة 253 سعرا حراريا فى الوجبة الواحدة أى ما يساوى 30% أزيد من كمية طعام الآخرين.

واعتمد الباحثون فى هذه الدراسة على مقارنة عينة تعرضت لمهام عقلية تنافسية، وعينة أخرى عاشت فى أحلام اليقظة الخاصة بها، واكتشفت الدراسة أن الذين احتاجوا للتفكير بشكل مكثف وشديد لحل المهام العقلية المطلوبة منهم تناولوا طعام أكثر بنسبة 253 سعرا حراريا فى الوجبة الواحدة أى ما يساوى 30% أزيد من كمية طعام الآخرين.