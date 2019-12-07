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شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: دماغ الرجل يشيخ أسرع من دماغ المرأة! والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة، فيجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض العصبية كالألزاهيمرو الباركنسون، بحسب نتائج قام بها باحثون من جامعة سيجد الهنغارية.
للتوصل إلى هذه النتيجة، راقب الباحثون بواسطة تقنيات تصوير طبّية، دماغ 53 رجلاً و50 امرأة كانوا في عمر 32 سنة. وقد أظهرت النتائج أنه في العمر نفسه لدى الرجال كما النساء، كان المادة الرمادية لدى الرجل أقلّ من الكمية لدى المرأة.
كما تراجعت مناطق في الدماغ بسرعة أكثر لدى الرجال، ولا سيما منها المتواجدة في الـ thalamus والمرتبطة بالسلوك والحركة. ويشير الباحثون إلى أنه بحسب النتائج التي نشرت في المجلة العلمية brain Imaging and Behaviour، هناك فرق في التطور على مستوى الدماغ بين الرجل والمرأة. فالضمور الخلوي يبدأ عند الرجل باكراً ويحدث بوقت أسرع بالمقارنة مع المرأة، وهذا الاختلاف يلاحظ على مستوى المادة الرمادية وهو يتفسر بالهورمونات.
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