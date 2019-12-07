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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الوسائل التى تساعد فى إزالة رائحة الفم الكريهة؟ والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
يعانى الكثيرون من رائحة الفم الكريهة، إلا أنه لم يحدد سبب رئيسى لهذه المشكلة، ولم يحدد علاج جذرى لها أيضاً.
ويقدم خبراء التغذية قائمة ببعض الوسائل التى تساعد فى إزالة رائحة الفم الكريهة:
غسول الفم: ولتحقيق النتائج المطلوبة يجب البحث عن الغسول الذى يقتل البكتيريا الموجودة فى الفم والتى تسبب الرائحة الكريهة.
الإكثار من السوائل: إن جفاف الفم هو أهم سبب يجعله هدفا للبكتيريا، لذلك لا بد من الإكثار من السوائل.
القرفة: تحتوى على زيوت تقتل العديد من أنواع البكتيريا الموجودة فى الفم.
تناول الفاكهة والخضار: باستمرار خلال النهار وبين الوجبات وقبل النوم، وأهمها لمكافحة رائحة الفم الكريهة, البطيخ والتوت والتفاح والكرفس
حبوب النعناع أو اللبان الخالى من السكر: هى حلول ليست سيئة، ولكنها علاجات مؤقتة فقط، وسوف تحجب الرائحة ولكن لا تقتل البكتيريا التى تسبب الرائحة.
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