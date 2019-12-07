لورق الألومينيوم استعمالات فريدة ومتعدّدة!

السبت 7 ديسمبر 2019

ورق الألومينيوم أو ورق القصدير موجود في كل منزل، فربّة المنزل تستعمله يومياً لتغليف المأكولات وفضلاتها سواء من أجل الحفاظ على حرارتها أو لمجرّد تخزينها في الثلاجة.



ولكن، لورق الألومينيوم استعمالات فريدة أخرى ومتعدّدة، منها:

- ورق الألومينيوم يعكس الضوء داخل خزائن المطبخ المظلمة ويسهل عملية تنظيف زواياها حيث تتراكم الأوساخ "غير المرئية".

- ورق الألومينيوم لتغليف الأواني الفضيّة النظيفة وحفظها من الشوائب والبقع التي يُمكن أن تُفقدها لمعانها ورونقها وقيمتها.

- لتنظيف الشوّاية وإزالة الدهون ورواسب الطعام العنيدة عنها.

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- لفرك أواني الطهي من صوانٍ معدنية وزجاجية، وإزالة آثار الحروق عنها.

- لتخويف الطيور ومنعها من مهاجمة ثمار الشجر. ولتقوم بهذه الخدعة، يكفي أن تقصّ ورق الأولومينيوم إلى قصّاصات صغيرة وتوزّعها على أغصان الشجر التي تُزيّن حديقة منزلك.

- لتسهيل عملية الكيّ، بحيث تُوضع ورقة منه تحت غطاء طاولة الكي لتعكس الحرارة وتُسرّع إزالة التجاعيد عن الملابس.

- لتسنين المقصّ، ولنتيجةٍ ملموسة، إطو ورقة ألومينيوم لعدّة طبقات ومرّر المقص عبرها أكثر من مرة!

- بديلاً عن سيف التنظيف لإزالة الصدأ عن الأثاث والأواني.

- لتنظيف الفضيّات، ولنتيجةٍ مضمونة، غلّفي وعاءً زجاجياً بورقة ألومينيوم. املئيه ماءً مغلية ورشّي فيه القليل من صودا الخبز، ثم أتركي الأواني الفضيّة تنتقع فيه لمدة 10 دقائق قبل تشطيفها.