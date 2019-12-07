السبت 7 ديسمبر 2019

الحواجب لها عامل كبير في تحديد شكل الوجه، بل وإضافة بعض الجاذبية له، ولكن تعاني العديد من النساء من مشكلة الحواجب الخفيفة، وفي نفس الوقت لا يرغبن باستخدام أدوات التجميل لزيادة كثافتها، فما الحل؟



لهذا جمعنا لكِ وصفات طبيعية لحل مشكلة الحواجب الخفيفة:

زيت الخروع:

يُعد زيت الخروع من أقدم الوصفات المستخدمة لتكثيف الحواجب، وهو اقتصادي وسهل الاستخدام. ضعي القليل منه علي حاجبيكِ قبل النوم، ثم اغسليها في الصباح.

الفازلين:

يساعد الفازلين علي ترطيب البشرة، وتقوية الشعيرات. ضعيه على حاجبيكِ 3 مرات يومياً، وستجدي نتائج فعالة بعد 3 أشهر.

زيت جوز الهند:

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يمكنك وضع زيت جوز الهند علي حاجبيكِ قبل النوم، وتركه طوال الليل. وذلك لقدرته علي التسريع من نمو الشعيرات وجعلها أكثر كثافة.

عصير البصل:

يساهم عصير البصل علي نمو الشعر، لاحتوائه علي الفوسفور الذي ينشط الدورة الدموية. اتركيه علي حاجبيكِ لمدة ساعة واحدة، واغسليه بالماء بعدها.

المياه:

يساعد تناول 8 أكواب من المياه يومياً، علي تحفيز نمو الشعر.

الحليب:

ضعي القليل من الحليب علي قطعة من القطن، وامسحي بها علي حاجبيكِ. الأمر الذي يساعد علي تغذية الحاجبين، ويساعد علي نمو الشعر.