شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدفع تعويضات بقيمة 583 مليون استرلينى للمرضى لفشل تشخيص أمراضهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت مستشفيات هيئة الصحة البريطانية تعويضات قيمتها 583 مليون جنيه استرلينى للمرضى فى السنوات الثلاث الأخيرة وذلك لعدم تشخيص المرض بشكل صحيح أوالتأخيرفى تشخيصه.

وذكرت صحيفة "صن " البريطانية أن أسباب التشخيص الخاطئ والتأخيرفى تشخيص المرض عديدة ومتنوعة ولكن من الواضح أن نقص الأطقم الطبية المناسبة والحاجة لتحديث وتحسين التكنولوجيا للتشخيص الصحيح للمرض كان من أهم أسباب الإخفاق فى تشخيص المرض والكشف عن السبب الحقيقى لشكوى المرضى فى هذه الحالات.



يذكر أن هناك 4097 تعويضا بسبب الفشل أو التأخير فى تشخيص المرضى فى الحالات الحرجة خلال هذه الفترة.

