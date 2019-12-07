شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التمرينات الرياضية تزيد من نسبة الأكسجين فى المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الطريقة الوحيدة لإيصال المزيد من الأكسجين إلى المخ هي نقل المزيد من الدم إلى المخ عن طريق زيادة تدفق الدم.

واهتم الباحثون برؤية كيف تأثرت مستويات الأكسجين في الدماغ بالسلوكيات الطبيعية، وخاصة أثناء ممارسة التمرينات الرياضية.

ممارسه الرياضة

كشف الباحثون خلال الدراسة المنشورة فى موقع "science daily عن حقيقة تنطبق على جميع الثديات، حيث أثبتت تجربة أنه يمكن للدم إحضار المزيد من الأكسجين إلى أدمغة الفئران عندما تمارس التمارين بسبب زيادة التنفس التي تحزم المزيد من الأكسجين في الهيموجلوبين .

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ومع ذلك، فإن ما يحدث بالضبط في الجسم لم يكن معروفًا، لذا استخدم الباحثون الفئران التي يمكن أن تختار المشي أو الجري على جهاز الجرى ومراقبة تنفسها ونشاطها العصبي وتدفق الدم والأكسجين في المخ.

بعد التجربة أدرك الفريق البحثى أن التنفس هو الذي يحافظ على زيادة الأكسجين، موضحين أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تحدث ذلك هي أن التمرينات الرياضية تسببت في حمل الدم إلى المزيد من الأكسجين.

استخدموا مجموعة متنوعة من الطرق لمراقبة التنفس وتدفق الدم والأكسجين، كما قاموا باختبار مستويات الأوكسجين أثناء قمع النشاط العصبي وتمدد الأوعية الدموية.

وخلصوا إلى أن "التنفس يوفر طريقًا ديناميكيًا لتعديل الأكسجين الدماغي.