شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الحليب البارد لجسم الإنسان والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 كوب الحليب الصباحي من العادات التي لا يمكن التخلي، ولكن هل عرفت من قبل أن الحليب البارد في الصباح أفضل من الساخن؟

فقد أثبتت دراسة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن فوائد الحليب البارد لجسم الإنسان وهذه هي الفوائد التي ذكرت في الدراسة. 1- يمكنك الاستعانة بكوب من الحليب يومياً مع نظام غذائي منضبط للتخلص من الوزن الزائد. Advertisements 2- الحليب البارد يجعلك تبدأ يومك بنشاط لأنه يحتوي على حمض "تريبتوفان الأمين" الذي يتغلب على النعاس. 3-يعلاج حموضة المعدة. 4- تناول كوب من الحليب البارد بين الوجبات يساعدك في التغلب على الجوع. 5- الحليب البارد يعطي جسمك نسبة عالية من البروتين.

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