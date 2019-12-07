فوائد مذهلة لزيت السمسم

السبت 7 ديسمبر 2019

تتعدد فوائد زيت السمسم ولكن يغفلها كثير منا ولا نعلم عنها شيئا. وكثيرين أيضا يعتقدون أن فوائد زيت السمسم تقتصر فقط على الشعر أو البشرة، وهذا بالطبع اعتقاد خاطئ.



فقد امتدت فوائد زيت السمسم إلى الصحة والبشرة والأسنان أيضا. لذا هيا تعرفي على فوائد زيت السمسم التي تمنح الجسم الحيوية والنشاط.

١- يحتوي زيت السمسم على الزنك، ولذلك فهو يساعد على تغذية البشرة المتضررة ويعمل على نضارتها وجاذبيتها.

٢- استخدام زيت السمسم كمضمضة للفم يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة ويساعد أيضا في الحصول على أسنان بيضاء.

٣- زيت السمسم يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من تصلب الشرايين والأمراض المزمنة.

٤- يعمل زيت السمسم على مد الجسم بالكالسيوم اللازم وذلك لمنع هشاشة العظام.

٥- أيضا من فوائد زيت السمسم، هو أنه يقي من مرض السرطان الذي يعد العدو اللدود لأي شخص.

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٦- إذا كنت تعانين من تساقط الشعر، فلماذا لا تقومي بتدليك فروة الرأس بزيت السمسم فهو سيمنع تساقط الشعر ويزيد من كثافة شعرك.

٧- قد يصاب أي منا في هذا الجو الحار للغاية بالتهابات الحلق، لذلك لا يوجد سوى زيت السمسم للتخلص من هذه الالتهابات عن طريق المضمضة.

٨- إن كان لديك شقوق في القدم فقومي بتدليك قدميك بزيت السمسم قبل أن تخلدي إلى النوم وارتدي شرابا سميكا، وفي الصباح اغسلي قدميك جيدا بالماء وسترين كيف أصبحت ناعمة.

٩- إذا كنت من الأشخاص الذين يريدون الحصول على شعر طويل وجذاب فيجب عليك أن تستخدمي زيت السمسم على شعرك. وذلك لأن من فوائد زيت السمسم أنه يساعده على نمو الشعر.

١٠- عندما تذهبين إلى المنزل وقد تعرضتي لأشعة الشمس الحارقة، يمكنك أن تقومي بعمل مساج لجسمك بزيت السمسم حتى ترطبي بشرتك وتحد من حروق الشمس الخفيفة.

١١- يعمل أيضا زيت السمسم على قتل البكتيريا المسببة لقشرة الشعر.

١٢- يمكن أن يستخدم زيت السمسم كمرطب طبيعي للجلد وذلك بدلا من اللجوء إلى الكريمات الصناعية التي لا تحل الأمر كما هو مطلوب.