دراسة: التبرع بالدم بانتظام يطيل العمر!

السبت 7 ديسمبر 2019

يعيش المتبرعون بالدم بصورة دورية ومنتظمة لفترة أطول من الذين يتبرعون به مرة واحدة أو مرتين في حياتهم، حسب ما أعلن العلماء.



وتوصلوا العلماء الى هذا الاستنتاج بعد تحليل ودراسة المعطيات الخاصة بالحالة الصحية لعدة ملايين من المتبرعين بالدم في الدول الاسكندنافية.

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وقال الخبراء المعنيون: "لقد اتضح من نتائج دراسات سابقة ان المتبرعين بالدم يكون عمرهم أطول من عمر الذين لا يتبرعون بالدم نهائيا. إلا أن هذه الدراسات غير صحيحة لأن الدم يؤخذ من الأشخاص الأصحاء، أي ان بين الذين لم يتبرعوا بالدم أصلاً اشخاصاً يعانون من مرض معين".

استنادا الى هذا، قرر هؤلاء الخبراء إجراء مقارنة تحليلية تشمل المتبرعين بالدم بصورة دورية وأولئك الذين تبرعوا بالدم مرة أو مرتين فقط. فاتضح من نتائج هذه المقارنة ان الذين يتبرعون بالدم بصورة دورية منتظمة يعيشون فعلا أكثر.

ولم يتمكن الخبراء من تحديد سبب هذه الظاهرة، ولكنهم يفترضون ان المتبرعين بالدم بصورة دورية تعودوا على فقدان الدم، وهذا يزيد من إحتمال تمكنهم من العيش في الظروف الطارئة. كما ان التبرع بالدم مفيد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الحديد في دمهم.