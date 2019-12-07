دراسة: المشروبات خالية من السكر تضر بالاسنان!

السبت 7 ديسمبر 2019

لا يجعل وصف "خالية من السكر" على بعض المشروبات الرياضية أو مشروبات الطاقة أو الغازية أقل ضرراً على الأسنان، وفق دراسة جديدة من جامعة ملبورن الاسترالية، قامت بفحص 23 نوعاً من المشروبات المختلفة الخالية من السكر، ووجدت أنها تسبب ضرراً كبيراً لمينا الأسنان.



يدرك معظم الناس الصلة بين السكر وتسوس الأسنان، لكن يتم تجاهل خطر المشروبات الحمضية عليها، حيث تضرر الأسنان من هذه المشروبات سواء كانت تحتوي على السكر أو خالية منه.

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ويرتبط السكر بالتسوس لأن بكتيريا الفم تتغذى عليه وتحوله إلى حامض يسبب تآكل طبقة المينا، وعند شرب المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة تتعرض الأسنان لكمية كبيرة من الحامض حتى لو كانت هذه المشروبات خالية من السكر.

ووجدت الدراسة، أن معظم المشروبات الرياضية والغازية تؤدي إلى تليين طبقة المينا وفقدانها صلابتها بنسبة تترواح بين الثلث والنصف. وتبين أيضاً أن المشروبات السكرية والخالية من السكر بما فيها المياه المعدنية المنكهة تسبب أضراراً لطبقة مينا الأسنان.

أوصت الدراسة كذلك بضرورة غسل الأسنان بعد تناول المشروبات الحمضية أو الغازية التي تحتوي على الكربونيك، وإعطاء الألولوية للماء عند الحاجة لإرواء العطش.