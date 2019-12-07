ما هي الحجامة وفوائدها؟

السبت 7 ديسمبر 2019

الحجامة هي طريقة قديمة استخدمت للاستطباب من أمراض كثيرة، حيث أن وسائل العلاج كانت محدودة جداً.



والحجامة تتم عن طريق إخراج الدم الفاسد من الجسم عن طريق إحداث جروح سطحية فيخرج الدم للمحجم. الحجامة سنة نبوية اوصى به المصطفى - صلّى الله عليه وسلم – فقال: " خير ما تداويتم به الحجامة "، فالتداوي بالحجامة كان امرا مستحبا لرسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم – لما تحمله من فوائد علاجية وصحية عظيمة، وكانت ذروة ازدهارها في العصر الاسلامي.

واستخدمت الحجامة عند الفراعنة القدماء، فوجدت رسوم تدل على استخدامها في مقبرة الملك توت عنخ امون، كما دلت الاثار والصور المنحوتة على ان الصينيون والبابليون استخدموها قديما من خلال الكؤوس المعدنية واشجار البامبو وقرون الثيران بعد تفريغها من الهواء ووضعها على الجلد.

وعند الصينيين استخدمت الحجامة مع الابر الصينية كما عرفت ايضا في فرنسا، "عهد ابو قراط تحديدا"، والاشوريون منذ 3300 ق.م . والحجامة نوعين:

1.الحجامة الرطبة

يحمل الدم الفاسد الشوائب والمواد الرديئة وكريات دم حمرا هرمة، نتيجة استخدام الادوية والعقاقير والكيماويات المختلفة، حيث يتراكم الدم الفاسد اثناء دورته في مناطق معينة بالجسم في أعلى الظهر غالباً، لأنها مناطق تتميز بضعف تدفق الدم وبطء حركته.

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ويتم ذلك عن طريق شرط الجلد جروح صغيرة ووضع المحجم "كاسات الهواء الجافة" فوق الجروح وتركها ما يقارب دقيقتين، فتتسرب بذلك الدماء الفاسدة " احيانا تكون على شكل كتل " بسبب الضغط الماص، فيتم بذلك تنقية المجرى العام للدم وتنشيط الدم الجديد وإنتاج كريات دم حمراء جديدة مكان الفاسدة، فيصبح الدم صحيا اكثر.

2.الحجامة الجافة

أما الحجامة الجافة، فهدفها تغيير الضغط الداخلي والخارجي للجسم، ولا يكون فيها اخراج دم، حيث يتم وضع الكاسات الجافة على الموضع المراد ثم تفريغه من الهواء وتركها 10 دقائق لتتجمع الدماء فيها، فيتم بذلك تغيير ضغط الجسم.

3.الحجامة المتزحلقة

الحجامة المتزحلقة أو الإنزلاقية، و هذه الطريقة اساسها التدليك حيث تتم عن طريق دهن الموضع بكمية من زيت الزيتون أو النعناع ووضع المحجم على الموضع، ثم القيام بتحريك الكأس بشكل دائري ثم طولي باتجاه القلب، إلى أن تتجمع الدماء في الموضع، حيث يفيد في تنشيط الدورة الدموية وتجميع المواد السامة الموجودة فيه في الطبقة الأولى للجلد، وتستمر هذه العملية مدة 15 دقيقة ثم ينزع الكأس عن الموضع.

فوائد الحجامة

التخلص من الدم الفاسد والشوائب العالقة في الجسم، وإمتصاص الأخلاط والسموم وآثار الكيماويات والأدوية، كما أنه يعمل على تنشيط وإثارة الدم في المناطق ذات التدفق البطيء، وتنظيم الهرمونات وأجهزة المخ وتقوية المناعة في الجسم.