السبت 7 ديسمبر 2019

الدكتور Carolyn Andersons هو أول طبيب اهتم بنسبة الإصابة بالسرطان على الأراضي الهندية. وهكذا لاحظ أن الهنود في الشرق أقل إصابة بالسرطان من نظرائهم الهنود في الغرب، برغم تعرضهم للعوامل المسرطنة بشكل كبير.



• الهنود في الشرق يصابون بسرطان الصدر بنسبة أقل ب 20 % من الهنود في الغرب.

• وبنسبة أقل ب 30 % بسرطان الرئتين.

• وبنسبة أقل ب 36 % بسرطان القولون.

• وبنسبة أقل ب 20 % بسرطان البروستات !

السؤال الذي تطرحونه بقوة إذن هو : ما هو سر الوقاية من السرطان ؟

توقف الدكتور Andersons عند سر الكركم ( العقدة الصفراء )، هذا البهار القديم الذي يتمتع بقدرات مضادة للالتهابات قوية جداً لدرجة أنه قادر على إيقاف تطور أي سرطان.

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بفضل مادة الكركمين الموجودة فيه، يمنع الكركم انتشار عدة أنواع من السرطان مثل البروستات، الصدر، القولون وأيضاً الدماغ. وهذا الاستنتاج أثبته أيضاً البروفسور Bharat Aggarwal من جامعة هيوستون في تكساس.

أفضل طريقة تساعد الأمعاء على امتصاص الكركم هي خلطه مع البهار الحار أو الزنجبيل، وهي وسيلة فعالة تجعل الجسم يستفيد من خصائصه المضادة للالتهابات وللسرطان.

نقدم إليكم وصفة هندية خارقة تتألف من 3 مكونات أشهرها الكركم :

المكونات

• القليل من الكركم ( العقدة الصفراء ) بطرف ملعقة صغيرة

• نصف كوب من زيت الزيتون المعصور على البارد

• رشة صغيرة من البهار الأسود

أضيفوا هذه الخلطة إلى كل أطباقكم لتضفوا عليها نكهة لذيذة وتؤمنوا لأنفسكم حماية قصوى من الأمراض السرطانية.