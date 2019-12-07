مفاجأة.. 1.5 مليون وحش مجهري قد يكون في سريرك الآن

السبت 7 ديسمبر 2019

منذ ان كنا صغار قيل لنا ان علينا ترتيب اسرتنا فور استيقاظنا من النوم، والان العلماء اكتشفوا حقيقة اخرى، اتضح فيما بعد ان ترتيب الفراش فور استيقاظنا من النوم يجعل الملايين من عث الغبار يعشش داخل الملايات والفراش وحتى السرير.



عث الغبار هي مخلوقات مجهرية من فصيلة القراد او البق التي تعيش في استرنا وتتضاعف باعداد مهولة وسرعة فائقة, تتغذى على بقايا جلنا الميت والعرق وتنتج مايشبه المخلفات 20 مره يومياً.

هذه المخلفات هي من اكثر المخاطر الصحية بالنسبة للبشر، وقد ثبت علمياً ان مايصل الى 1.5 مليون عث غبار تعيش في السرير العادي.

Advertisements

تحتوي مخلفاتها على بروتين الذي عنما نستنشقه او يلامس بشرتنا ننتج اجسام مضادة بمستوى مرتفع، ثم تتضاعف اعداد الاجسام المضادة لدينا وبالتالي جسمنا يبدأ باطلاق الهستامين.

الهستامين يؤدي الى تورم واحمرار والذي يرتبط لدينا بمفهوم "الحساسية". والنتيجة تبدأ اعراض "حمى القش، العطس، السعال، العيون الدامعة، الانف السائب، الحكة في اماكن متفرقة من الجسم وحتى مشاكل في التنفس.

وبعض الاشخاص يبدؤون بالاحمرار والحكة بمجرد ان تلامسهم ذرات الغبار. لذلك نحن بحاجة الى وسيلة فعالة لتدمير هذه الحشرات، والحل بسيط جداً.. لا ترتب فراشك فور استيقاظك من النوم.

نعم لا تقم بترتيبه بل اتركه يتعرض بكل مافيه للهواء النقي واشعة الشمس يومياً فهذا كفيل بان يدمر هذه الكائنات، وطبعاً تغيير الملايات واكياس المخدات على الاقل مرة اسبوعياً.