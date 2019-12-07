شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أكثر أنواع الأورام الحميدة شيوعا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الورم العصبي الصوتي هو نوع من ورم الدماغ الحميد (غير السرطاني) الذي ينمو على العصب الدهليزي" السمعى" أثناء انتقاله من الأذن الداخلية إلى جذع الدماغ، إنها واحدة من أكثر أنواع الأورام الحميدة شيوعًا أول علامة على وجوده هو عادة فقدان السمع.

ووفقا لموقع " healthline" العصب السمعى أو العصب الدهليزي (المعروف أيضًا باسم العصب القحفي الثامن) يتكون من ثلاثة أعصاب تربط الأذن الداخلية بالدماغ. فرع واحد العصب القوقعة يحمل معلومات السمع، الفروع الأخرى الأعصاب الدهنية السفلية والمتفوقة تحمل معلومات التوازن إلى الدماغ.

يتم لف الأعصاب في طبقة من الخلايا المتخصصة تسمى خلايا شوان، الورم العصبي الصوتي المعروف أيضًا باسم الورم الشحمي الدهليزي هو ورم من هذه الخلايا، إذا لم يتم تشخيص أو علاج الورم العصبي الصوتي ، فيمكن أن ينمو بشكل كبير بما يكفي للضغط على هياكل مهمة في جذع الدماغ والتسبب في مشاكل خطيرة تهدد الحياة.

الأعراض الرئيسية للأورام العصبية الصوتية هي فقدان السمع وطنين الأذن سببها الورم تضغط على العصب السمعي، على الرغم من أن الورم ينمو فعليًا على عصب التوازن ، إلا أن الخلل عادة ما يكون خفيفًا أو غائبًا، نظرًا لأن لدينا نظامين متوازنين ، يمكن للجانب الآخر تعويض الخسارة التقدمية البطيئة التي يسببها الورم.

في معظم الحالات ينمو الورم فقط على جانب واحد من الرأس ويتم تشخيصه بين سن 30 و 50، نادرًا ما تكون الأورام العصبية الصوتية لدى الأطفال.

الأشخاص المصابون بمرض وراثي يسمى الورم العصبي الليفي من النوع 2 يصابون بأورام عصبية صوتية ثنائية لأنهم يفتقرون إلى البروتين المرن لقمع الورم، حوالي 10 ٪ من جميع الأورام العصبية الصوتية تحدث في الأشخاص الذين يعانون من الورم العصبي الليفي.

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الأعراض

الأعراض المبكرة والأكثر شيوعًا للأورام العصبية الصوتية هي:

1- فقدان السمع في أذن واحدة ، عادة ما يكون ذلك تدريجيًا ، ولكن يمكن أن يحدث فجأة في 10٪ من الحالات.

2- طنين الأذن ، صوت رنين أو صاخبة أو مزعجة في الأذن عندما لا يكون هناك صوت خارجي.

تشمل الأعراض الأقل شيوعًا ما يلي:

1- الدوخة أو فقدان التوازن.

2- تنميل في الوجه.

3- صداع الراس.

4- ضعف الوجه.

5- تشوش ذهني .

معظم الأورام العصبية الصوتية تنمو ببطء ، مع مرور سنوات قبل أن تصبح كبيرة بما يكفي لإحداث الأعراض، معدل النمو المتوسط هو 2 مم / سنة ينمو عدد قليل من الأورام العصبية الصوتية بمعدل أسرع، ما لا يقل عن 10 ٪ من جميع الأورام العصبية الصوتية وجدت مرة واحدة ، لا تظهر المزيد من النمو، لا توجد وسيلة لمعرفة معدل نمو أي ورم إلا عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي الدوري.