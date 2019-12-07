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شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة ستريحكم من أوجاع العظم والغضروف والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
المشاكل المتعلقة بالعظام مثل ترقق العظم وأوجاع المفاصل والغضاريف صعبة العلاج والشفاء بشكل عام، ولكن هناك علاج لهذه المشاكل. ننصحكم بهذه الوصفة المدهشة. بعد استعمالها، لن تعودوا تشعرون بأوجاع لعدة سنوات.
هذه الوصفة نقوم بتحضيرها من زيت نباتي غير مكرر( زيت الزيتون المعصور على البارد هو الأفضل ) ومن ملح البحر غير المكرر. ما تحتاجونه هو :
10 ملاعق كبيرة من الملح
20 ملعقة كبيرة من الزيت
اخلطوا الملح والزيت في مرطبان زجاجي. بعد بضعة أيام، ستحصلون على سائل صافٍ.
طريقة الاستعمال
يجب أن تضعوا المزيج كل صباح على الفقرات أو المنطقة التي تحسون بالألم فيها ثم قوموا بتدليكها بقوة. في البداية دلكوها لمدة 2-3 دقائق، ثم زيدوا المدة يومياً بين 2-3 دقائق، حتى تصلوا إلى مدة تدليك تصل إلى 20 دقيقة. بللوا المنطقة المصابة بمنشفة ساخنة بعد أن تنتهوا من التدليك.
هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى تهيج بسيط للجلد، لذلك إذا حدث هذا بعد أن تنهوا التدليك، نشفوا بشرتكم بفوطة جافة ورشوا بودرة التالك المخصصة للأطفال.
بعد 10 أيام من بداية هذا العلاج، ستنشطون الدورة الدموية في هذه المنطقة وتجددون عضلات الغضاريف والعظام. ستلاحظون تغييرات جذرية بعد 8-10 أيام من العلاج.
إذا استعملتم هذه الطريقة في تدليك فقرات الرقبة، فستلاحظون تحسناً في الدورة الدموية في العنق وفي النظر وستختفي أوجاع الرأس. قد تشعرون بدوخة ونعاس في خلال عملية التنظيف. ولكن هذا لا يحدث غالباً. هذا العلاج ليس له تأثيرات جانبية، ويعطي نتائج مذهلة.
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