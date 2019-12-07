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السبت 7 ديسمبر 2019

ليس من السهل أن تتخلّصوا من دهون البطن! الحميات الغذائية والطرق والتقنيات ليست قليلة ولكن غالبًا ما تكون نتائجها مخيبة. إليكم حيلة تساعدكم على التخلّص من دهون البطن بفضل أكياس الثلج.



الحرارة المتدنية تساعد على حرق الخلايا الدهنية

من أجل معرفة كيف تتخلّصون من دهون البطن بطريقة فعالة ودائمة عليكم أن تعرفوا أن هناك نوعين من الأنسجة الدهنية: الأنسجة البيضاء والأنسجة البنّية.

عند الأشخاص الذين لا يعانون من البدانة تغطي الأنسجة البيضاء نسبة 20 إلى 25% من وزن الجسم. هذا النوع من الأنسجة يوفّر الطاقة للجسم ويحافظ على حرارة هذا الأخير.

ولكن هذا ليس كل شيء: بعكس الأنسجة البنية، تخزّن الأنسجة الدهنية البيضاء الدهون وتحرق السعرات الحرارية بصعوبة. نجد الدهون السمراء عند الأطفال الرُضَّع وهي تسمح لهم بإنتاج الحرارة وتدفئهم عندما يكون الطقس باردًا. إذًا من الأسهل أن تتخلصوا من الدهون البنية مما أن تتخلصوا من الدهون البيضاء.

بعد أخذ خزعة من كلٍ من الأنسجة الدهنية، اكتشف باحثو جامعة ماستريخت أن الدهون الموجودة على مستوى البطن والفخذين تصبح بنية في فصل الشتاء. الأمر الذي يدل على أن الحرارة المتدنية تسهّل تحوّل الأنسجة الدهنية البيضاء إلى أنسجة بنية.

وبحسب العلماء، تُدفأ معظم المنازل في الشتاء إلى حوالى 21 درجة مئوية الأمر الذي لا يساعد على حرق السعرات الحرارية. من أجل الحصول على نتائج جيدة، ينصح العلماء بخفض الحرارة إلى 17 أو 15 درجة مئوية لعدة ساعات، وذلك لأن الحرارة المرتفعة لا يحتاج معها الجسم إلى أن يحرق السعرات الحرارية لكي يبقي حرارته ثابتة.

قامت دراسة علمية أخرى بمراقبة رجال ينامون في غرفة درجة حرارتها 18 درجة مئوية. وبعد أربعة أسابيع تضاعف حجم الأنسجة البنية وحرق الجسم كمية أكبر من السعرات الحرارية. تسمى هذه العملية بالتوليد الحراري. واستنتج الباحثون التالي:

• تحفّز غرفة، بدرجة حرارة بين 15 و 10 درجات مئوية وارتداء ملابس خفيفة عملية، حرق طاقة حرارية معتدلة.

• عندما يرتدي شخص ما صدرية أو بنطالًا مليئاً بمكعبات الثلج يؤدي هذا الأمر إلى عملية توليد طاقة شديدة إلى حد الارتجاف وهنا يبدأ الحرق الكبير للسعرات الحرارية.

أكياس الثلج للتخلّص من دهون البطن

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كَتَبَ تيم فيرّيس كُتُباً عدة عن خسارة الوزن. كما فسّر كيف يمكن حرق الدهون من خلال التعرّض للحرارة المتدنية. وبحسب فيرّيس إن اتّباع هذا العلاج الذي يعتمد على مكعبات الثلج يساعد على زيادة عملية حرق دهون الجسم بنسبة 300%. ولكن في الوقت نفسه عليكم أن تتبعوا حمية غذائية سليمة وتمارسوا الرياضة لكي تحصلوا على النتائج المرجوّة.

وقد صُدق هذا الإعلان من رائد فضاء من وكالة النازا الذي أكّد أن عملية الأيض تزداد بنسبة 20% عند الأشخاص الذين يعيشون في أماكن تتدنى حرارتها إلى ما دون 15 درجة مئوية.

وبحسب باحثي جامعة ماستريخت يمكن لعملية حرق الدهون أن تُحفّز من خلال وضع أكياس الثلج على المناطق المستهدفة لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة. هذه العملية ستبرد الجلد وستحوّل الدهون البيضاء إلى دهون بنية فيستهلكها الجسم في عملية الأيض.

كيف توضَع أكياس الثلج للتخلّص من دهون البطن؟

غلّفوا كيس الثلج بقطعة قماش رقيقة وضعوه على مكان تواجد الدهون كالبطن على سبيل المثال. واتركوه لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة وكرروا العملية مرات عدة في اليوم لمدة 12 يومًا.

السلبية الوحيدة لهذه الحيلة هي خطر الإصابة بالتجمّد. من أجل تجنّب هذا ارفعوا الكيس بين الحين والآخر. أما العوارض الأخرى فهي:

- الاحمرار والألم

- التنميل

- الدمل

- تخدير الجلد

في حال لاحظتم أحد هذه العوارض لا تحاولوا وضع أي شيء ساخن موضعياً أو أن تدلكوا الموضع بل دفّئوه ببطء بواسطة غطاء.

لا يُنصَح بهذه الحيلة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو من دورة دموية ضعيفة والذين يعانون من السكري والذين يدخنون والذين يستعملون أدوية الضغط المرتفع.