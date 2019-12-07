السبت 7 ديسمبر 2019

تتعرض البشرة لمشاكل عديدة قد تعجزين عن حلها منها الجفاف الشديد وفقدان البشرة للترطيب مما قد يؤثر سلبيا على مظهرك الخارجي و حالتك النفسية و يقلل من ثقتك بنفسك وبجاذبيتك.



والحل السريع الذي يتوارد إلي ذهنك في الحال هو اللجوء إلي المستحضرات الطبية والمواد التجميلية الصناعية والتي قد تأتي بنتيجة عكسية تماما وتعمل علي الإضرار ببشرتك وقد تندمين أشد الندم على إستعمالها والإعتماد عليها ويضيع مالك ومجهودك هباء، في حين أن المواد الطبيعية المفيدة للبشرة كثيرة جدا وهي غير مضرة بالبشرة بل على العكس فبعض المواد الطبيعية تفيد البشرة بشكل كبير وتعطيها نضارة وإشراقة رائعة وفي نفس الوقت غير مكلفة بالمرة ومن ضمن المواد الطبيعية التي وهبتها لنا الطبيعة فاكهة الكاكا أو الكاكي والتي لها العديد من الفوائد الجمالية للبشرة والتي منها ما يلي –

طريقة عمل ماسك الكاكا

1-فاكهة الكاكا لها قدرة خرافية على إعادة الترطيب إلى بشرتك والتخلص الفوري من جفافها

2-تمد البشرة بالفيتامينات والمعادن اللازمة لإعادة نضارتها ونعومتها

3-تعمل فاكهة الكاكا على تأخير ظهور التجاعيد المبكرة والذي يعطيكي سنا أكبر من سنك بكثير

4-فاكهة الكاكا تعطي للبشرة نضارة ولمعان وتوهج غير عادي

أولا المكونات-

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2ثمرة كاكا

2ملعقة عسل أبيض

2ملعقة من الزبادي

وتتمثل طريقة عمل ماسك الكاكا في الآتي-

في وعاء قومي بهرس فاكهة الكاكا جيدا

أضيفي إليها العسل والزبادي وقومي بالخلط جيدا

قومي بوضع ذلك الماسك علي وجهك لنصف ساعة وذلك بعد غسله وتنظيفه جيدا وتجفيفه

قومي بشطف وجهك بالماء الدافئ وجففيه برفق

داومي علي إستعمال ذلك الماسك مرتين بالأسبوع وسوف تلاحظين الفرق الشاسع بين بشرتك قبل إستعمال ماسك الكاكا وبعد الإستعمال وسوف تنصحين الجميع بإستعماله.