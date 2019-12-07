السبت 7 ديسمبر 2019

هل تعلمون أن معظم الناس لا يستخدمون إلا جزءًا صغيرًا من رئتيهم لأنهم يتنفسون بطريقة "سطحية" ولا يصل الأكسيجين عادة إلى كافة أجزاء الأعضاء الحيوية؟



إذا كنتم لا تستخدمون رئتيكم بالكامل فقد تتكدّس فيها رواسب الملوّثات. وقد تشعرون بالآثار الجانبية لتراكم السموم مثل آلام الرأس والصعوبة في التنفّس والدوار وعوارض أخرى.

كيف يمكن تغيير ذلك؟ بكل بساطة من خلال طريقة عليكم تطبيقها 23000 مرة في اليوم! تنفّسوا! ولكن هذه المرة تنفّسوا بعمق واشعروا بأن الأوكسيجين ينجز المعجزات في جسمكم.

التنفّس بعمق يهدف إلى تنظيف رئتيكم وإلى التمتّع بصحة أفضل. أما التنفس السطحي فينتج عن نمط حياة غير ملائم وعضلات متصلّبة ونشاط بدنيّ غير كافٍ. حتى لو لم تكن رئتاكم قويتين عليكم أن تتمرنوا. التنفّس العميق هو أفضل تمرين للتنظيف السريع والسهل ولتأمين تبادل جيّد بين الأكسيجين وثاني أكسيد الكربون.

هذا الامر يسهّل توسيع الحجاب الحاجز ويملأ حويصلات الرئة بشكل أسهل، الأمر الذي يوفّر الأكسيجين لكافة الجسم. هذا التمرين لتنظيف الجسم من السموم.

يساعد التنفس العميق من البطن على تحسين أداء الجسم بشكل عام وعمل العضلات التي تشترك في عملية التنفّس، إضافة إلى أن هذا الأمر يفيد العمود الفقري أيضًا. تشارك الرئتان الهرمونات في تعديل الضغط في الأوعية الدموية. إذًا يمكن للتمارين التنفسية أن تساعد على محاربة ارتفاع الضغط.

كيف يمكن التنفس بعمق؟

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لكي تتأكدوا من أنكم تطبقون هذا التمرين بشكل صحيح، عليكم أن تضعوا يداً على بطنكم واليد الأخرى على صدركم.

1- عليكم أن تتواجدوا في مكان هادئ ومريح. من الأفضل أن تتواجدوا في الطبيعة أو في أي مكان تشعرون فيه بالراحة.

2- إجلسوا وأغمضوا عينيكم واستنشقوا الهواء بعمق من الأنف. ركّزوا على بطنكم: عليكم أن تملأوه بالكامل قبل أن تبدأوا بملء رئتيكم.

3- عدّوا من1 إلى 5 وازفروا ببطء.

4- استنشقوا بقدر ما استطعتم حتى يمتلئ بطنكم ورئتيكم بالكامل. التقطوا نفسكم لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 ثوانٍ ثم ازفروا ببطء وفي نفس الوقت عدّوا من 1 إلى 5.

5- أفرغوا الهواء كله حتى لا تتبقى أي ذرة منه.

6- كرروا تمرين البداية

6- كرروا التمرين كاملاً 10 مرات .

يجب أن يصبح هذا التمرين جزءً من الروتين اليومي في حياتكم لمصلحة رئتيكم وجسمكم أيضًا. ستلمسون المنافع بسرعة في طاقتكم وحيويتكم