تعرف على أفضل طريقة فعالة للقضاء علي أي ميكروبات!

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السبت 7 ديسمبر 2019
تعاني الكثير من السيدات وربات البيوت من صعوبة تنظيف الأسّرة في كثير من الأحيان، وبين تلك المعاناة الكثير من الوصفات والمنظفات الصناعية .
لذلك سوف نقدم لكم اليوم أفضل طريقة فعالة وصحية تمت تجربتها ودراستها للقضاء علي أي ميكروبات أو بقع أو أي إتساخ على مراتب السرير، وهي وصفة سهلة وبسيطة، ولكن لها دور فعال ونتائج متميزة، بشرط ضرورة المحافظة على التهوية الجيدة ودخول أشعة الشمس دوماً إلى غرف النوم قدر الإمكان.
مكونات الوصفة الفعالة لتنظيف مراتب السرير :
كوب من بيكربونات الصودا.
4 نقاط (قطرات) من زيت اللافندر.
مصفاة.
طريقة عمل الوصفة :
يتم إضافة كوب من بيكربوات الصودا إلى زيت اللافندر في علبة أو برطمان صغير، وأغلقيه جيداً وقومي بالرج حتى يتم مزج الخليط.
يتم رش هذا الخليط على المرتبة في جميع الانحاء والاماكن جيداً بواسطة المصفاة ، ثم اتركي هذا الخليط عليها لمدة ساعة.
بعد الساعة قومي بإزالة هذا الخليط من على المرتبة بواسطة المكنسة الكهربائية مع قطعة التنظيف الخاصة لديكي.
ستجدين المرتبة نظيفة وخالية من أي بقع أو إتساخ ولها رائحة عطرة صحية.
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