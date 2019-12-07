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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. رشت الفلفل الأسود تحت أثاث المنزل.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
إمرأة رشت فلفل أسود تحت أثاث المنزل وفي الأركان والسبب كان مفاجأة للجميع فما هو السبب الذي جعل هذه السيدة ترش المنزل بالفلفل الأسود هل هو سحر أم له علاقة بالمطبخ ؟؟
قامت ربة منزل برش الفلفل الأسود تحت أثاث منزلها وذلك لأن الفئران تهرب مسرعه الى الخارج عندما تشم رائحة الفلفل الأسود والأكثر من ذلك انها لا تعاود الى هذا المنزل مرة أخرى وذلك بناءا على العديد من التجارب التى اجرتها ربات المنازل حيث قاموا برش المناور والأركان والشرفات والجناين بالفلفل الأسود شديد الرائحة فلاحظوا هروب الفئران وعدم عودتها مرة اخرى .
وداعا لشركات الرش وداعا للمواد الكيماوية والرش والسم للفئران فالآن الحل الوحيد لهروب الفئران وعدم عودتها مرة اخرى هو الفلفل الأسود وداعا للتكلفة والصرف على الفئران فالحل من داخل منزلك والأقرب من داخل مطبخك .
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