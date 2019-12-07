هذا السبب.. يرتدي الاطباء الملابس الخضراء في غرفة العمليات!

السبت 7 ديسمبر 2019

الكثير منا لا يعلم لماذا يقوم الاطباء والممرضين والممرضات بلبس الوان خضراء داخل غرف العمليات اليوم سنقوم باعطائكم اجابه لا يتوقعها احد وهى من القران الكريم



و يتسائل الكثيرون حول ما هو السبب وراء تعمد ارتداء الاطباء وفريق التمريض الذى يكون مساعداً لهم داخل غرف العمليات للون الأخضر وهناك من الأجابات الكثيرة فهناك من يقول أنه يرمز للخير ويفضل للراحة النفسية للمريض الذى يجرى له الجراحة وأخر يقول أنه يكسر الحدة الشديدة للون الغالب فى الغرفة وهو اللون الاحمر الخاص بالدم فى الحقيقة أن الإجابة تستغرق منا ثوانى بسيطة للتوضيح وهى :

أن ارتداء اللون الأخضر للثياب هو إتمام وإعمال عملية التصحيح البصرى حيث أن العلماء استطاعوا أن يلحظوا أن العين عندما تظل لفترة طويلة تنظر إلى لون واحد لفترة طويلة ثم تحول عنه فأنها تريد أن تنظر للون المقابل له للإرتياح ،فاللون الاخضر الذى ينتج عن المزج بين لونين هم الازرق والاصفر واللون الاخضر

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وقد ذكر فى كتاب الله تعالى اكثر من مرة عن الجنة وحال اهلها فقد قال عز وجل " في سورة الرحمن " متكئين على رفرفٍ خضرٍ و عقبريٍ حسان " و في سورة الكهف .

" و يلبسون ثياباً خضراً من سندس و إستبرق " و في سورة الإنسان "عاليهم ثياب سندسٍ خضر ٌ و إستبرق و حُلوا أساور من فضةٍ و سقاهم ربهم شراباً طهور.

فبذلك نصل اليكم اجابه السؤال المحير وهو لماذا اللون الاخضر بالتحديد الذى يرتديه الدكاتره