دراسة: الجري للتخلّص من الصداع

السبت 7 ديسمبر 2019

لا يكمن الحلّ في التخلّص من الصداع الجلوس في الظلام وتناول الأدوية المسكنة، إنّما بالركض وممارسة تمارين الـ cardio بانتظام، بحسب نتائج دراسة سويدية أجراها باحثون من جامعة GothenburgوSahlgrenska ونشرت نتائجها في المجلة العلمية Cephalalgia.



يساعد هذا النوع من التمارين في التخفيف من الصداع، إلى الأدوية المضادة للألم وجلسات الاسترخاء. الجري ليس له أيّ آثار جانبية بخلاف العقاقير التي يمكن أن تسبب الاكتئاب ومشاكل في الإدراك. أجريت الدراسة على عينة من 81 مشاركاً قسّموا إلى ثلاثة فرق: فريق عليه أن يركض مدّة 40 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع، فريق يتناول الأدوية والعقاقير، والثالث يخضع إلى جلسات الاسترخاء. وقد تبين أنّ الذين مارسوا الجري والتمارين الرياضية انخفض لديهم الصداع، وأنّ الرياضة يمكنها أن تكون بالتالي بديلاً من العقاقير.