هذا ما يفعله "فص" الثوم مع كوب من اللبن!

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السبت 7 ديسمبر 2019 للثوم فوائد وقدرة عالية على قتل الميكروبات والفيروسات الكامنة فى جسم الأنسان وتزيد قوته لو أخذ صحيحاً ونيئاً حتى وان ترك رائحة بالفم غير مستحبة، وماذا يفعل "فص" الثوم مع كوب من اللبن المليىء بالكالسيوم والمعادن الذى يحتاجها الجسم البشرى.

حيث يعصر "فص" من الثوم مع كوب حليب متوسط ويشرب على الريق يوميآ ولمدة شهر كامل وتكرر الوصفة كل شهرين مرة " يعنى شهر تستعمل وشهر لا " حيث: 1- يعطى الجسم قوة عجيبة ولو فى الشيب. 2- يقوى جهاز المناعة جدآ ويقضى على جميع الفايروسات حتى الإيدز. 3- يقضى على الديدان والبكتيريا المعوية بجميع أنواعها. Advertisements 4- يعالج التهابات البروستات وتضخمها. 5- يقضى على التهاب اللوز والغدد. 6- يمنع إصابات الأنفلونزا قبل حصولها ويعالجها اذا حصلت. 7- يخفف المرتفع ويصفى الشرايين من الدهون. 8- يصفى الدم من السموم ويمنع حصول التسمم بالأكل وغيره. 9- يطرد عنك الحشرات المؤذية حتى العقارب والحيات. ملاحظة هامة للقضاء على الرائحة التى يخلفها الثوم مع اللبن تؤكل قشرة البرتقال بعد شرب الحليب بالثوم بحوالى ربع ساعة.

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