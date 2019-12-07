شكرا لقرائتكم خبر عن تناول المضادات الحيوية يؤثر على بكتيريا الأمعاء الجيدة.. اعرف أضراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش أنواع مختلفة من البكتيريا داخل الأمعاء عند الأشخاص الأصحاء، كثير منهم غير مؤذٍ ومفيد للجسم ، لكن البعض منها مضر، في ظل الظروف العادية فإن التوازن البيئي الطبيعي للأمعاء يجعل هذه البكتيريا تحت السيطرة.

هذا يمكن أن يتغير بشكل كبير عندما يبدأ الشخص العلاج بالمضادات الحيوية، وذلك لأن المضادات الحيوية يمكن أن تقتل أعدادًا كبيرة من بكتيريا الأمعاء الطبيعية ، وتغير التوازن الدقيق بين الأنواع المختلفة، وفقا لما أكده موقع " Drugs".

في معظم الحالات ، تكون النتيجة مجرد حالة خفيفة من الإسهال قصير الأجل تزول بسرعة بعد انتهاء العلاج بالمضادات الحيوية، ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، يزيل المضاد الحيوي الكثير من بكتيريا الأمعاء "الجيدة" وغير المؤذية بحيث تكون البكتيريا "السيئة" العدوانية حرة في التكاثر عن السيطرة.

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هناك نوع واحد من البكتيريا على وجه الخصوص ، وهو نوع يسمى Clostridium يمكن أن يتكاثر داخل الأمعاء ، مما ينتج مواد كيميائية مهيجة تتلف جدار الأمعاء وتسبب التهاب الأمعاء ، وتسمى التهاب القولون، هذا يمكن أن يسبب آلام في البطن ، وتشنجات ، والإسهال ، والحمى. في بعض الحالات ، يكون الإسهال كبير الحجم متكررًا لدرجة أن الشخص يعاني من الجفاف (مستويات منخفضة جدًا من ماء الجسم).

قد تؤدي المضاعفات الأكثر شدة للنمو الزائد لهذا النوع من البكتيريا الضاره إلى التهاب في الأمعاء يسمى التهاب القولون الغشائي الكاذب، المرضى الذين يعانون من التهاب القولون الغشائي الكاذب معرضون لخطر حدوث القولون شديد الانتفاخ والذي يتوقف عن العمل (تضخم القولون السام) ، والذي يمكن أن يؤدي إلى ثقب من خلال جدار الأمعاء (ثقب الأمعاء).

والعدوى الصعبة شائعة أكثر بكثير ، بين كبار السن وذوي الأمراض الموهنة، في المستشفيات ودور رعاية المسنين ، يمكن أن تنتشر البكتيريا الصعبة من مريض لآخر على أيدي عمال الرعاية الصحية غير المغسولة ، وكذلك عن طريق المراحيض والمصارف والأسطح الأخرى التي تلوثت بالبراز.





الأعراضإذا كان الشخص تتناول مضادًا حيويًا ، فإن هذا الدواء سوف يتسبب في حدوث تغير بسيط في عدد البكتيريا المعوية التي قد تسبب برازًا غير منتظم أو إسهالًا خفيفًا لعدة أيام. يجب أن تتوقف هذه الأعراض بمجرد انتهاء العلاج بالمضادات الحيوية.

يمكن أن تشمل الأعراض الإسهال المائي، آلام البطن المشدودة، الم بطن، حمى، القيح أو الدم في الإسهال.