شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك اذا افرطت فى شرب الكحول.. التهاب المعدة أخطرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تتناول الكثير من الكحول؟ إذا كان إجابتك نعم ، فأنت في خطر كبير من الإصابة بالتهاب فى معدتك.

وبصرف النظر عن جميع الأضرار الصحية التي يسببها الإفراط في تناول الكحوليات لجسمك ، فإن التهاب المعدة يعد مشكلة رئيسية، فهو يؤثر على كامل الجسم.



التهاب المعدة الناتج عن الكحول التهاب المعدة الناتج عن الكحول غالبًا ما يكون التهاب المعدة في الكحول شبيهًا بانتفاخ المعدة ، إلا أنه أكثر خطورة، تناول الكثير من الكحول بشكل منتظم ومفرط يضر بغشاء المخاط في المعدة والذي يؤدي إلى التهاب في المعدة.

ألم البطن الحاد وفقا لتقرير موقع "Healthline" هو العلامة الأكثر شيوعا لالتهاب المعدة الناتج عن شرب الكحول، هناك نوعان من التهاب المعدة : الحاد والمزمن.

في حين أن التهاب المعدة الحاد مؤقت ، إلا أن التهاب المعدة المزمن يعد أمرا خطيرًا! إذا لم تتم معالجته في الوقت المحدد ، فقد يتفاقم التهاب المعدة المزمن الى سرطان البنكرياس أو الكبد أو المعدة.

الأسباب والأعراض الخاصة بالتهاب الأمعاء الكحولى

عندما يفشل جسمك في هضم الكحول ، فإنه يؤثر على صحة المعدة ويسبب التهابها، وعلى الرغم من أن أسباب وآثار التهاب المعدة والكحول تختلف من شخص لآخر، إلا أن السبب الجذري لالتهاب المعدة هو الإفراط في استهلاك الكحول، كما أن تناول الأدوية المضادة للالتهابات يمكن أن تفاقم المشكلة.

فيما يلي بعض علامات التحذير التي تشير إلى هذه المشكلة

انتفاخ المعدة.

وجع البطن.

عسر الهضم.

اضطراب المعده.

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فقدان الشهية.

الشعور بالحرقة في المعدة.

إجراءات وقائية

أولا وقبل كل شيء يجب تقليل استهلاك الكحول،وذلك نظرًا لأن الكحول هو ما يسبب التهاب المعدة ، فمن الأفضل تجنبه لأطول فترة ممكنة من أجل صحتك الجيدة.

وإليك بعض النصائح الإضافية الأخرى التي يجب عليك مراعاتها:

# 1 التمرين يوميا

فلا يوجد شيء أفضل من البقاء نشيطًا بدنيًا للحفاظ على صحتك، يمكنك الذهاب في نزهات منتظمة أو الركض.

# 2ابتعد عن الإجهاد

الإجهاد يجعل الأمور أسوأ للصحة لذا حاول أن تحافظ على هدوئك طوال اليوم، التأمل يمكن أن يساعدك بشكل كبيرا.

# 3 اعتماد نمط حياة صحي.

يحتاج جسمك إلى التغذية المناسبة للحفاظ على لياقتك، قم بتقييد تناول الوجبات السريعة وبدلاً من ذلك تناول الأطعمة الصحية لتلبية المتطلبات الغذائية لجسمك.