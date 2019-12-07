شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أعراض عين السمكة وطرق الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عين السمكة أو الثآليل واحد من الأمراض الجلدية المنتشرة وهو عبارة عن بقع صغيرة وزوائد جلدية تظهر فى الغالب على اليدين والاصابع وهى أوعية دموية صغيرة ومتجلطة، تحدث بصفة عامة نتيجة الاصابة بفيروس ويتم نقلها باللمس ويمكن أن تستغرق ما بين شهرين إلى ستة شهور حتى تنمو بعد تعرض الجلد للفيروس.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinicفإن هناك علامات تظهر على المريض وتدل على اصابته بالمرض وهى:

أعراض عين السمكة

1:ظهور بقع صغيرة على البشرة.

2:خشونة شديدة بالجلد.

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3:نقط سوداء على البشرة عبارة عن اوعية دموية مسدودة

4: الشعور بحكة شديدة عند المنطقة المصابة.

5:ألم شديد بالمنطقة المصابة والتى تشتنشر فيها البقع.

ولعلاج عين السمكة ينصح بالنظافة الشخصية وغسل اليدين والقدمين مع الاهتمام بارتداء الاحذية الطبية، وعدم خدش أى جرح وذلك لوقايته من الاصابة بالفيروسات والعدوى، كما ينصح مرضى السكر بالاهتمام بتناول الادوية فى مواعيدها المضبوطة وذلك لوقايتهم من اصابات القدم ، وعدم السير حافيا منعا لحدوث الاصابات.